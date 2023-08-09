選舉信息傳播通路的短影音化，已經成為2024這場總統大選最具標誌性的特色之一。4年前的選舉中，各個電視台對不同陣營參選人的播報時數、新聞則數是否足夠公平，還能成為行政處遇攻防和輿論的焦點。而這一次，這個話題早已無太多人關心。這或是因為，如今除了在公共場所，如小吃店、餐廳等場景之外，在日常生活中，台灣人花費更多時間接受選舉政治信息的渠道，已經逐漸從電視轉向了手機。

越來越多人依賴社交軟體群組傳播，自己搜索而來，或演算法推播而來的短影音視訊內容，來攝取自己需的政治信息。而更能夠精心打造短影音內容的參選人，自然也在無形中，反覆鞏固了自己和支持者群體的共同認識和情感聯繫，甚至還能夠編織出一套只屬於參選人與支持者之間的「信息繭房」，迴避掉傳統機構媒體所進行的平衡報導，或電視台政論節目有意為之的帶風向殺球。

若以當前Youtube各參選人官方影音頻道下的短影音內容「Shorts」的點閱數為參考指標：目前，每則短影音內容平均都有約5萬到10萬次點閱，多時則能到15萬次上下的柯文哲，仍遠遠領先每則點閱數在大多在1萬到3萬次的賴清德，以及大多數短影音只有數百次、偶爾破千的侯友宜。

從內容來看，賴清德和侯友宜的短影音視頻製作，仍脫不開公部門新聞處風格的政宣味，主角的身段不是居高臨下，不然就是帶有甩不掉的父權威嚴。即便民進黨在相對充沛的人力下，綠營造浪幕僚們已經試圖為賴清德的短影音內容加上了圖卡、插畫和較靈活的運鏡，比大多數只有來自隨行幕僚視角、一鏡到底，幾乎沒有剪接後製可言的侯友宜高出了一個段位。

但相比起完全將短影音製作朝著「綜藝節目」標準打造，不論是談嚴肅問題還是表演輕鬆橋段，都大量使用喜劇罐頭音效、幽默設計對白，還不憚剪出「凸槌」鏡頭或呆萌片段的柯文哲陣營，賴清德的影音訊息仍明顯少了富有娛樂效果的黏著性。

有趣的東西、有趣的主角，就會一直刷，一直看下去。這是社交媒體時代傳播的主題，也是演算法、參選人和選民兼觀眾的共謀。到最後，選民之所以投票給某個人，可能越來越少是關於路線、意識形態和政策內容的選擇，而越來越多是出於長期關注、追蹤所養成的粉絲情緒，或至少是一種對某位參選人長期作為「刷手機時偶遇對象」的陪伴功能或娛樂功能的回饋。

這或許也解釋了沒有什麼組織票可言，在嚴肅的政治職人眼中也缺乏明顯中心思想的柯文哲，為什麼在失去台北市長的公職舞台後，還能維持其競選人氣於相當水平而不墜。

而過去那種忠誠選民守在電視機前，等待自己心儀選將的新聞每個小時出現2、3分鐘的年代早已過去，也在一定程度上翻轉了競選團隊和電視台等強勢傳播方的權力關係。

新時代的積極選民，不但可以主動搜索自己傾心的參選人的各種新舊影新短片，還能將之轉發到自己的大小社交軟體群組中，達到組織拉票或激起親友圈辯論的效果。

而具體到選舉技藝上，過往把參選人的行程與組織系統，政策與文宣系統切開的做法，在社交媒體+短影音內容主導選戰的年代，也被倒逼出了顛覆性的調整。

相比起過去那樣，參選人競選團隊汲汲營營地央求主流媒體給多一點好鏡頭、多給一些善意旁白，把行程排下去，就坐等媒體發揮的舊典範；今天的競選總部，則要承擔起「讓每一個行程，都能做出好看的影音產出」的選角、拍片、主導敘事和分發推播的所有功能。

在宣傳物料中被設定給予高度曝光的人，最好要是鏡頭前討喜流暢，和參選人互動時有梗、有火花可以迸出的咖；參選人在參訪、體驗行程中所講的台詞，既不能是傳統的說教，也要避免淺層次的場面話招呼語。而是要娓娓帶出參選人對某個產業、某個工種的好奇、疑惑、不解再到恍然大悟，心生敬佩感悟，然後提出高屋建瓴政策主張的一整套起承轉合。而這完整的故事，又最好能在這4、5分鐘之內說完。

而在這一方面，劇本準備更為純熟的柯文哲團隊，表現得又比說教場面話過多的侯友宜，和與生人互動時頗顯拘謹、跟拍攝互動對象每每聊天聊不太動的賴清德相比，又出色許多。

當然，柯文哲從政至今，最為人所尖銳檢討的，還是政策主張和重大價值判斷的前後一致性問題。

不過，在柯文哲團隊越來越常把競選團隊和參選人自問自答、精心針對特定議題預擬問答腳本和事證畫面的Q&A短片「直銷」到選民面前；越來越少坐到帶有挑戰性的專業新聞人面前，接受正式採訪和臨場質疑時，柯文哲的政策主張一致性短板，也就在這種包裝和新的傳播渠道下，勉強過關了。

過去的參選人，針對複雜敏感爭議性問題，可能要慎選友善的主持人和節目上；而今後的參選人，則可能什麼嚴肅訪談節目上，遇到有爭議的重大問題，自己拍一段釋疑短片，能穩住支持者軍心即可。更何況以柯文哲的短影音內容點播量而論，每則平均都已能達到相當於電視收視率0.5%至0.7%的水平；這還不算上Youtube平台播放數以外的再製傳播，選擇降低風險、自問自答，對競選團隊來說，也不可不謂是一種理性選擇。

盱衡3位參選人製作短影音內容的技術水平和操作意識，讓人有種目睹19世紀末英國海軍、日本海軍和滿清海軍等三類水平的既視感。

當價值觀偏保守的選舉觀察者還在奚落柯文哲的演唱會表演不夠有「總統風範」、沒有「總統樣」之際，柯團隊則正摩拳擦掌要推出這場演唱會的花絮系列短片，試圖力證「有趣的信息，會為自己找到傳播渠道」這一社交時代民主下的新時代拉票定律。

到底哪一方的預設更能站得住腳？或許很快能夠在下一輪的民調中得到論證。

（作者為資深媒體人）