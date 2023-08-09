日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎7日抵台訪問3天，此為麻生睽違12年的台灣行，也是台日斷交後自民黨訪台最高層級。麻生太郎除會見總統蔡英文，與副總統賴清德及台北市長蔣萬安舉行會談外，並在「凱達格蘭論壇」發表演說，他的演說非常尖銳，台灣需要慎重解讀。

日本經濟疏美親中

麻生認為阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，嚇阻分三部分，第一軍備要有「嚇阻能力」；第二要有「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第三是最重要的，有能力嚇阻的事實讓對手充分了解，三項前提皆成立始能發揮嚇阻效果。麻生認為，國家必須有普遍覺悟，萬一需要發揮嚇阻能力，要有打仗的心理準備，要將此明確的意志力讓對手知道，為維護台海安全穩定，有可能動用武力。

麻生太郎挺台立場鮮明，強調「困難時互相幫助的日台關係」，但民進黨將麻生的「挺台」解釋為「信賴」、「挺賴」，企圖為「疑賴論」降溫。其實，日本在台灣總統大選中與美國態度類似，不偏袒任何參選人，柯文哲與侯友宜訪日，麻生都樂意接見，還對侯友宜「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」承諾公開表示歡迎。

麻生強調為「和平」計，建立「嚇阻能力」的重要，但無意挑起與中國的軍事衝突。麻生直言，「確保區域和平穩定，對日本安保是攸關生死存亡的重大課題」，日本尋求與中國透過透明公開對話，建立建設性穩定關係，呼籲兩岸問題以和平方式解決，並希望明年選出的台灣新領導人能堅持共享的普世價值，與日本共同合作面對外部挑戰威脅。

麻生直言「阻止台海戰爭靠嚇阻」，但認為「嚇阻」需配合「對話」，否則將加劇安全困境，使緊張局勢螺旋升高，最終導致各方皆不樂見的戰爭。下屆總統對印太和平最主要的貢獻將是重啟兩岸對話，但賴清德不認「九二共識」，一心想走入美國白宮，只會與日本對和平的想望背道而馳，坐實「麻煩製造者」角色。

日本雖「挺台」，但無意犧牲對日本至關重要的中日關係，期盼美、中重啟對話能成為重新調整中日關係的契機。日本首相岸田文雄數度表達訪問中國的心願，探索中、日「首腦外交」的可能性，岸田雖在戰略安全上與中國針鋒相對，但重視雙方經濟關係，力爭打開中日關係困境。

日本在美、中競爭中選邊美國，造成中日關係持續滑坡，但仍維持「政冷經熱」格局，2022年中國繼續保持日本最大出口市場地位，雙邊貿易額為3574億美元。中日未「脫鉤」，經濟共生模式文風不動。日本外務省調查顯示，在中國的日商超過3萬家，約占海外日商總數4成，且在中國的日商平均盈餘為15%，是日本海外及國內商社的兩倍，可謂獲利「金雞母」。日本《JB Press》預測，隨全球產業鏈逐漸縮小，各國因中、美對立各自形成經濟圈，日本經濟「疏美親中」的情形將益發明顯。

然而，日本財經界擔心，日本政府對輸中半導體製造設備設限，不僅將使相關日商損失近3成獲利，更可能影響日商在中國的未來發展。此外，《日本經濟新聞》分析指出，中國8月1日開始管制半導體生產所需之稀有金屬鎵及鍺的出口，此將對4成供應依賴中國的日本材料產業造成衝擊。日本經濟界呼籲岸田內閣對中全面恢復對話，將中日關係拉回軌道。

中日展現對話誠意

岸田訪中尚無進展，但執政聯盟的公明黨代表（黨魁）山口那津男打頭陣，於7月底訪中，助攻岸田對中外交。大陸駐日本大使吳江浩5日在日中友好協會主辦的「紀念中日和平友好條約締結45周年研討會」上表示，無論中日關係遇到多大困難和阻力，皆應堅守初心「排除干擾」，確保中日關係在「正確軌道」上運行。

中日關係短期內不易出結構性的改善，但雙方都展現「對話」的誠意。民進黨不要錯誤解讀麻生的「戰爭覺悟論」，當美、日都致力於與中重啟對話，台灣應順勢趕上。