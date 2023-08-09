蔡政府在2017年以特別預算編列金額高達8400億元的前瞻基礎建設計畫。蔡英文總統強調，前瞻建設的意義在於為下一代打造更好的台灣，因此即使當時社會仍有許多疑慮、並未達成共識，民進黨仍傾全力強行實施。

6年多後，愈來愈多人發現，前瞻計畫仿佛包著糖衣的毒藥，表面看來是為台灣提供創新、進步的生活方式，實際上卻隱含了許多危險，包括極度缺乏財政紀律所引發的債留子孫問題；而在計畫推出之初，中央刻意沒有說清楚的高額地方配合款，也讓地方政府面臨財政破產的危機。

國民黨立院黨團9日舉行記者會指出，6都軌道建設的自籌款高達5518億元，而且未來還會逐年增加，如此龐大的經費，勢必排擠其他公共建設；另外，為了擔負軌道建設的支出，5都舉債高達5919億，從已經陸續進行的計畫可知，軌道建設興建後，成本還會大幅提升。

當初各地方政府歡天喜地迎接中央所規畫的各種前瞻建設，以為是大利多，後來才發現原來自己要出那麼多錢，根本就負擔不起；但現在頭已經洗了一半，進退兩難，就像上了賊船一般，不知該何去何從！

此外，因地方政府政黨輪替等理由，中央的承諾跳票，也加劇地方政府的負擔。如中央去年估算基捷的地方政府負擔款為17.7億元，基隆市長換人後，市府分攤費用提高為54億元，前基隆市長、現任內政部長林右昌表示，中央補助減少的理由是基隆財務改善，財政等級提升，所以負擔的比例增加了。這個理由，大家相信嗎？

只能說，民進黨不只債留曾孫，還逼迫地方政府掉入財政流沙，愈陷愈深。