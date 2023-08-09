軍中枉死冤案及意外傷亡事件不斷，國軍尚未上戰場就平白折損，兵役延長，軍中人權卻未獲保障。民進黨的國防布黑幕重重，誰來還家屬真相？

2013年洪仲丘事件，蔡英文頭綁「國防布」布條走上街頭，她嚴詞抨擊「馬政府對洪案處理態度，是一個不肯坦白面對社會質疑的政府」，「整個社會欠洪家的」。民進黨舉全黨之力操弄洪案，導向「蓄意謀殺」，要當時的馬英九總統踹共。

馬英九到洪家公祭致哀時，被綠營發動的人群團團圍住，民眾除了喊馬英九下台，嗆他是殺人魔、不配當總統，還要他「下跪」、「爬進去」，拚命的推擠，怎麼樣都不讓他前進一步。短短60公尺的路，馬英九走了快20分鐘。

洪案被炒作長達3個月，三軍統帥90度鞠躬道歉，國防部長請辭下台，37名高階將領及官士兵被移送法辦、懲處。民進黨將扭曲、抹黑發揮得淋漓盡致，照亮蔡英文的執政之路。

但蔡英文上任後，完全沒有做到她當初承諾的軍中人權保障與制度改革，霸凌輕身事件頻傳，意外傷亡接連發生。

洪仲丘所屬的陸軍269旅，2019年、2020年即發生3起軍人自殺事件，其中1名謝姓中士在曾關過洪仲丘的禁閉室中自焚身亡，另名黃姓中尉因遭霸凌而上吊輕生。2021年陸軍化學兵33群也發生士官不堪長官施壓霸凌，上吊自殺。

雖然國防部自2016年將「零自傷」政策設為重大施政目標，但國軍自殺案件依舊頻傳，2017年至2022年間，即有82人自殺身亡，今年也已發生4起官兵自戕。在意外方面，7年來發生飛彈誤射、墜機、膠艇翻覆、戰車翻車、爆炸等至少23起事故、30人死亡。

269旅遭霸凌而輕生的黃姓中尉，其母曾寫千字文懇求蔡英文調查真相還公道，蔡英文僅在受訪時說「該負責的人一定會負責任」。去年底家屬再到總統府陳情，控訴事件發生3年仍看不到真相，只有1名科長出面接見。

上月底蔡英文到彰化輔選，1名婦人向她喊冤兒子在軍中枉死，撕心裂肺哭喊「誰要還我公道」。痛失愛子的母親哭到嗓子沙啞，蔡英文卻不聞不問，冷血離開。

蔡英文上任時，曾說要做「國軍的靠山」，但對於一件又一件的軍中人權事件，她與搶食洪案血饅頭的那些人，個個視若無睹，默不作聲。輕生及意外事故的百條性命向誰討公道？蔡英文有如心痛洪案一般，心痛這些枉死的國軍弟兄嗎？當初什麼都是馬英九的責任，如今負責不關她的事，原來，國防布也分顏色，藍色的用來給對手「蓋布袋」，綠色的是民進黨的遮羞布。

蔡政府搞壞兩岸關係，兵凶戰危再舉債買武器，卻連最基本的部隊管理、安全維護都做不好，國軍自身安危難保，又遑論國家安全？重層嚇阻的第一阻，恐怕是讓青年視入伍為畏途。

（作者為前總統府副祕書長）