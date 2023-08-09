賴清德從崛起於台南政壇開始，就揭露了他畢生將以「台獨」為職志的信念，而在履任行政院長時，更公開宣示，他「是務實的台獨工作者」，無論擔當任何職務，都同樣持守著堅定的台獨立場。這是賴清德之所以被稱為「台獨金孫」的緣故，事實上，他也欣然領受，從未有過任何異議。

賴清德贊成、支持台獨，甚至是極力推動台獨，這是個人的政治信念問題，見仁見智，未可厚非，言論無罪，思想更應尊重。但是，為了競選總統，他卻斷然否定了「台獨金孫」之說，強調自己是「政治金童」，這等於是以今日之我，否定了昨日之我，顛倒錯亂，令人惑亂不已。

賴清德日前表態，台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布獨立的必要，他不接受「台獨金孫」標籤。獨派團體批評，如果台灣已經獨立，請問台灣獨立日是哪一天？

賴清德依舊強調他是「務實的台獨工作者」，而顛倒錯亂的關鍵，就在「務實」兩字。所謂的「務實」，指的是在理想化的信念無法真正付諸實行時，遷就現實，改採踏實可行的方式，漸寖而為之。但無論如何，都不會拋棄自己原有的信念。

台獨之不可能實踐，原因眾多，國際上迫於中共的壓力，不予認肯，當是最大的阻力。但是，無論阻力再大，還是有許多台獨人士在極力推闡、努力實踐中，儘管始終無法「正名立國」，其道德勇氣，還是令人尊重的。如今賴清德為了選舉，竟就拋棄了獨派人士所寄予厚望的「台獨金孫」名號，就等於背祖忘宗，徹底背叛了此一信念。

賴清德的「務實」解說，是「指的就是台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他身為工作者的使命就是守護台灣，抵抗中國的侵略，讓後代子孫在這塊土地安居樂業」，這看起來還真的有點「高大上」，實際上卻是分際混淆、模糊取巧，與「正名立國」背道而馳的。依照目前的「一中憲法」，台灣是屬於中華民國的一省，與對岸的中華人民共和國無涉，根本在立論上就是錯誤的。

兩岸關係，錯綜複雜，但無論如何，「守護台灣」都是唯一的前提，這也絕不是賴清德「發明」的。但是，如何才能「守護台灣」？卻不是他這種名為「務實」，實際上卻是「打高空」的說詞所能達成的。台灣目前最的困境，就是處於兵凶戰危、勢如累卵的局勢之中，當國民黨、民眾黨標舉「戰爭與和平」的抉擇，主張坐下來與對岸談判，以消弭歧見時，賴清德對「如何避免戰爭」的論題，一無陳述，表面上說是「和平保台」，實際上卻是一步步將台灣引領入戰爭的危機之中。

賴清德最大的謬區，就是將對岸視為「敵人」，既然是敵人，當然就非得持刀動槍，與對方勢不兩立不可，可他卻拋出「定海神針」，說「兩岸可以成為朋友」，到底對岸是敵人還是朋友？世界上豈有貿易往來不絕、居民交流不斷的「敵人」？而賴清德的諸般作為，究竟是伸出友誼之手，還是明刀明槍、嚴ˋ陣以待？

即此，我們可以察知到，賴清德的「務實」，其實是與台獨信念無關的，只是一種選舉策略，其所謂的「實」，就是鞏固自家權力的「實」。

民進黨是以「仇中反中」而攫取得權位的，這是他們最大的利器，但「仇中反中」的結果，必然是兵連禍結，非但不能使百姓安居樂業，更可能使台灣一蹶不振，形同丘墟。因此，為了政權的鞏固起見，不得不轉引外援，先是以「四大支柱」向美國交心、乞憐，甚至還宣稱「當台灣總統可以走進白宮，我們追求的政治目標已經達成」，我們從來不曾見過一個國家的總統候選人，會如此自喪國格的。此語一出，不但全台譁然，連美國人都看不下去，忍不住打了他一臉巴掌。

賴清德最近即將借過境的機會訪美，「台獨金孫」進得了進不了「白宮」，儘管頗引人矚目，卻不是重點所在，反正民進黨與賴清德是早已選邊而「站」，且不惜選邊以「戰」，甘心作美國的棋子、馬前卒了，進不進白宮，都無所謂，因為對賴清德來說，如何藉美國的奧援，以鞏固自家的權位，這才是「務實」，至於台獨金孫，棄之何妨？

而台灣即將面臨的戰爭危機，「美國阿公」想必早有18套劇本可以因應，就不勞外人煩心了。

（作者為退休大學教授）