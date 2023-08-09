台灣這次大選事關重大，將牽動美中戰略對抗格局，影響兩岸關係復和還是趨戰。對台灣民眾而言，這不只是政黨認同或是候選人偏好的表達而已，更是和戰抉擇以及生命財產安全的一次關鍵性選舉。

兩岸關係及中美對抗進入「變量」階段，台灣總統大選第一次被提升到地緣政治的大格局中，台灣民眾的抉擇攸關台海和平與兩強對抗態勢。這是一次和平與戰爭抉擇的選舉，賴清德為了避開民進黨被認定最可能引戰的不利處境，故意將大選定位為民主與專制的選擇，其實大謬不然。民進黨若再執政，對岸勢必更強力施壓，以翻轉台灣近年的走向，非和平改變現狀恐將提到議事日程上。

兩岸問題的關鍵在於是不是認同兩岸「同屬」一中，這是兩岸通關的密碼，不認這個密碼就是認定兩岸兩國，就踩了中共劃定的底線，沒有商量餘地。賴清德完全否定兩岸同屬一中，不但「兩國」互不隸屬，而且明言台灣不是中國的一部分。侯友宜迴避「兩岸同屬一中」的問題，但立足於中華民國憲法，所以是承認兩岸都是中國領土。柯文哲對兩岸是否同屬一中模糊其詞，立場不一，有時否定，有時迴避。郭台銘則不否定。

中共當局深切關切台灣選舉結果，重點在於判斷台海和平統一的希望和前景，如果台灣民眾仍然支持民進黨執政，則可判定實現和平統一的可能性一如風中殘燭，希望渺茫。民進黨反統趨獨的路線在台灣有一定市場，美國近年助長之下，賴清德堅決推進，雖然在民意支持度上碰到天花板，但在非綠無法整合下，仍可能繼續執政，將反中親美路線推到極端。在中方眼中，無論是為了遏制台獨走向還是與美戰略鬥爭，都必須下重手。

中共絕不放棄統一，絕不容忍主權與領土分裂，絕不坐視美國介入中國內政，眼前「各種形式的台獨分裂行為與表演伎倆公開化、明朗化、合法化；而且「在台獨勢力的操弄之下，總體上看，台灣大陸並不是越走越近，而是越走越遠」。如果民進黨再次當選，將使台灣與大陸分道揚鑣的走勢不可逆轉；越晚搶救，越是無可回天。如此思之，焉能放任情勢發展，棄守一中原則？

進一步言，在中美戰略對抗益趨熾烈，中方確信美國正使力堵死與扼殺海峽兩岸實現和平統一的任何可能，從而把大陸逼上只有武統的唯一出路，正所謂「霸權操縱台灣」，坐實了「帝國主義亡我之心不死」，豈能棄子認輸？如果民進黨再掌政權，其與美國勾連的程度必然加深，時日越久，無論和平統一抑或武力統一都將更加困難。與其久拖致令事態惡化，何不及早動手？

兩岸問題和台灣總統大選從來不是台灣自家的事，現在更不是，美國關切，中共的關切更甚於以往。目前全球戰略重心已經轉移到西太平洋，戰略格局變遷到以中美戰略對抗為主軸，台灣已無戰略自主可言，注定要被捲進去。民進黨全然配合美國的戰略設計，納入美國安排的印太戰略大框架內，成為其中一顆重要棋子。台灣捲入越深，其實危險愈大，但賴清德和民進黨不僅無意再尋回頭路，反而加大步伐前進，致使台灣與大陸的對抗性越高。如果台灣民眾再度認同這條路線，則在對岸看來，不只意味抗拒統一，而且將和平統一的路子置於絕路，所引發的後續發展可想而知。

（作者為資深媒體人）