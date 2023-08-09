自國民黨中常會宣布徵召侯友宜參選總統至今近3個月，侯友宜民意支持度長居老三地位，7月23日全代會排除「換侯」雜音後，支持度雖略有起色，卻未脫老三困境。長期支持度偏低，不但讓國民黨立委參選人焦慮，更讓柯文哲與民眾黨士氣大振，一般認為，藍白合操作難度更高，三腳督保送賴清德可能性更大，2024政黨輪替機會更低，因而憂心不已。

顛覆現狀 拿回主導地位

不過，距離投票還有5個月，過去2個多月對國民黨和侯友宜選情造成嚴重干擾的郭台銘問題可望逐漸排除。郭意圖參選動作頻頻，侯辦堅壁清野，對黨內挺郭勢力寸步不讓，近日柯營也清楚表態排除「郭柯配」可能性，「侯郭配」不可得，退而求其次「郭柯配」也幾乎絕望，只剩下獨立參選一條路。但他的民意支持度極低，孤注一擲沒有絲毫勝算，加上國民黨籍政治人物也不會為他與黨決裂，一旦宣布參選就必須和他畫清界線，挺郭動作最大的彰化縣議長謝典林已表態「挺整合不挺郭獨立參選」，精明如他豈會自尋絕路？

郭台銘干擾因素減低後，侯友宜選情可望加溫，但距離勝選仍然有一段遙遠的距離，如何異軍突起創造V型反轉，是迫在眉睫的艱鉅挑戰。若9月底、10月初民調仍在老三位置，將失去藍白合戰略主導地位，不是被棄保，就是追隨柯文哲，國民黨從此成為尾巴政黨。侯友宜必須趕快證明，他不只是一個成功的「警長」、獲得市民肯定的市長，更有能力成為一個成功的總統，足以帶領台灣走出困境，創造新局。

首先，他應該做自己：一個好警察，人民的保母、歹徒的剋星、正義的化身，侯侯做代誌、沉穩可靠的公僕；但光這樣還不夠，這些條件只能讓他持盈保泰，遠不足以創造V型反轉奇蹟。歷史反敗為勝的故事很多，從遠古黃帝打敗蚩尤到前清曾國藩、左宗棠擊潰太平天國，所在多有，企業反敗為勝策略早已成為顯學，陳水扁雖然是一個失敗的總統，但他從立委、市長到總統，不斷創造選舉奇蹟，也是個例證。

探究所有反敗為勝的案例，除強大的自信外，還要有顛覆不利現狀的策略，簡單而言就是要成為「梟雄」，也就是有決心、有方法的驍悍之雄。侯友宜一步步克服困難，成為國民黨2024大選希望之所繫，因而獲得提名，提名後情勢艱困，但仍能以「侯侯做代誌」的沉穩堅毅態度，一步一腳印挺了過來，可見他確實具有強大的自信，現在是方法的問題，如何突破老三困境？

接受現實 人民靠向無色

對國民黨而言，這是一個很殘酷的問題，侯友宜老三困境點出了兩個真相，第一，國民黨是百年大黨，在台灣一黨統治45年，民主化後仍能創造馬英九執政8年榮景，但2014年太陽花學運後，不幸走向弱化的不歸路，不僅輸掉2016、2020兩次大選，2020年黨內大團結，卻只得到38.61%選票，加計親民黨宋楚瑜4.26%，整體藍營不過42.87%。第二，民眾黨崛起，2024大選三腳督格局成形後，柯文哲支持度扶搖直上，民眾黨士氣大振，解析所有可信民調交叉分析數據可以發現，柯文哲贏在49歲以下年輕族群，而且愈年輕支持度愈高，換言之，民眾黨如旭日東升，國民黨日落西山。

不過，民眾黨畢竟未經過全國性選舉的檢驗，而且是一人政黨，即使勝選也不可能以一黨之力執政，國民黨人才濟濟，執政經驗豐富，侯友宜仍然是當下最佳選擇，但他證明自己有領導能力的時間已不多。

尤其大環境已經改變，美國已不是國民黨全盛時期的美國，中國大陸也不是三民主義統一中國時代的中國，年輕人更不再是順從長輩、聽話的世代，民眾也漸漸走出藍綠對抗格局，向「無色」靠攏，而台灣民主異變、貪腐橫行、窮人更窮、富人更富，台海兵凶戰危，將近6成選民希望政黨輪替，賴清德支持度未能明顯突破35%天花板，侯友宜仍有大好的翻盤機會。但他必須走出國民黨思維，從「無色」格局做一個梟雄，說出台灣脫困之道，才有機會擺脫老三困境，取得和柯文哲討價還價談「藍白合」的籌碼。