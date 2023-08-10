總統蔡英文對於「前瞻建設」是否「債留子孫」強力回擊，連馬前總統都遭池魚之殃被指責是「舉債之王」，2024各黨總統參選人從民眾黨柯文哲怒批「前瞻錢坑」引發後續議題延燒，而國民黨的侯友宜更指「債留曾孫」抨擊政府，回顧民進黨賴清德先前撒幣「教育補助」政策買票，教育部旋即表示會由行政院「額外編列」預算；對比蔡總統任內7年編列11項高達2兆5000億的「特別預算」也就不足為奇，如此寅吃卯糧如何自稱嚴守財政紀律，顯然已將台灣引入萬劫不復的「大債危機」。

審計部在報告指出，政府近年編列多項「特別預算」，全都是用舉借債務支應，截至去年債務未償餘額，不計今年新增其他款項，已經高達5兆6000億餘元。民進黨政府11項「特別預算」涵蓋前瞻基礎建設、防疫與紓困振興、新式戰機採購及海空戰力提升等「特別預算」，光是前瞻就已編列8400億元，即便追加預算將會導致債上加債，民進黨依舊編「特別預算」突破《公共債務法》債務上限。

中華民國《預算法》明定編列「特別預算」必須包含國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大政事、重大災變等，執政當局是否符合「因應特殊需要」作為依據編列向來自由心證，尤其以軍購案為例，在陳水扁與馬英九兩屆總統都曾遭到封殺，主要受到朝小野大及國際局勢而胎死腹中，到了蔡英文總統任期不僅一黨獨大又聯美抗中，千億軍購特別預算自然水到渠成。

政府為推行政務達成施政目標因而制定常態預算的財務計畫，亦可視為國家建設之具體數據，因此必須事先擬訂才能妥籌財源，進而有效整合國家資源做整體分配。蔡政府將「特別預算」常態化後，除了全國舉債造成國庫空虛，也會間接造成中央集權、分配不均以及大內宣化，地方政府無法透過正規管道爭取補助、中央政府在經費分配上容易厚此薄彼、地方施政因中央執政的大內宣而相互競逐。

蔡總統嗆馬英九擔任總統任內舉債破兆，自己也才增加4000多億形成雙英論戰，主要在於「特別預算」有其美化數字、規避審查、流動負債的基本特色，政府可用「特別預算」隱匿檯面負債數字、動用資金容易規避審查、經費使用後續形成流動負債。「特別預算」已為政府舉債大開後門，一般政事以外可以「不計入法定舉債之上限」，政府只想避免「違法舉債」卻沒想過「依法還本」，蔡總統以此辯解舉債任內最少無疑認知作戰。

政府「特別預算」若將地方建設的停車場、軌道、漁港等列入項目明顯越俎代庖，如果再用「前瞻建設」包裝恐又文不對題，還會衍生地方弱智化、中央打地方、開空白支票等詭譎現象，地方政府逐漸喪失規劃建設的評估能力而由中央即興演出、中央透過預算挾持不同政黨的地方政府進行政治角力、執政當局恣意開空白支票來做選舉綁樁，後續甚至還會衍生工程弊案。

蔡總統為保民進黨的政權延續顯然罔顧財政紀律，從審計部報告2023年中央政府總預算，編列總預算及「特別預算」預估移用900多億餘元，仍然不足支付疫後「特別預算」全額經費，仍有待移用各年度歲計賸餘或舉借債務支付。行政院回覆會以2023年中央政府總預算執行及2024年中央政府總預算案籌編情形，喊出妥為規劃均衡運用，但對目前整體債務都不面對，對於遺留財政赤字也無提出還款計劃，遑論蓄積因應突發衝擊之財政能力，萬一真有符合「特別預算」的明定編列恐已坐吃山空。

國家合理舉債符合正規程序自然可以免除行政弊端，歷任總統累積將近6兆債務絕對有其政治責任，但蔡總統執政7年多來，光是勞保、健保等的財務黑洞，對比前瞻基礎建設計劃與防疫紓困振興「特別預算」各8400億元，分明就是舉債而來卻還欺世盜名。財政部長何不召開記者會來公開說明，針對公務預算赤字對外釋疑好還政府公道，或是未來制定中央與地方政府「上任」隨即公布財政狀況，「卸任」之後再做兩造對比，以免政黨輪替後相互甩鍋。

蔡政府已將台灣引入萬劫不復的「大債危機」卻大言不慚，編列「特別預算」規避《公共債務法》債務上限恐將引火自焚，即便牽扯前兩任總統也無濟於事，當常態預算轉型「特別預算」就會造成政府施政的中央集權、分配不均以及大內宣化；還能作為遮掩行政失能達到美化數字、規避審查、流動負債的遮羞布；民進黨的財富自由甚至可將地方建設納入「前瞻建設」間接產生地方弱智化、中央打地方、開空白支票的各種光怪陸離現象。國家一旦觸及符合「特別預算」的緊急危難狀態恐怕早已阮囊羞澀，缺乏足夠蓄積因應突發衝擊之財政能力，未來建議中央與地方政府「上任」與「卸任」公布財務狀況來做對比，好讓全民共同監督政府的財政流動，才是真正體現「台灣經濟好、政府有盈餘」的政治口號。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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