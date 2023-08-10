行走福建多年，昨天才有機會去晉江草庵。

這是一間小廟，位於山腳下，傍著山麓而建，裡頭拜的神在目前全球獨一無二，叫做「摩尼光佛」。

小廟是從山壁開鑿出來的，山洞再往外延伸一點點，牆壁、屋頂全是石梁，往外延伸的部分有一些是木結構。

最裡頭的山壁鑿進去一個正圓形，雕出摩尼光佛座像，頭部是佛陀的造型，衣著卻有道家的風格；佛像周邊刻有十八道波浪形光芒。

象徵著摩尼教的教義，是光明的教宗，與黑暗相對立。

摩尼教始創於波斯，盛唐時傳入中國，當時對神明的翻譯都稱為「佛」。

其實金庸先生的說法比較正確，應該稱為教主或尊者。

敦煌石窟曾挖出《摩尼光佛教法儀略》一書，是唐玄宗時期的波斯教士撰寫，可惜被斯坦因弄走了。

唐武宗滅佛（姓李的喜歡道教，因為道家始祖姓李），摩尼教也倒了楣，宋元時期發展到福建；又因泉州的刺桐大港在宋元時期是世界第一大港，國際人士眾多，摩尼教得以落地生根，並因崇拜日、月，又稱為明教。

波斯動蕩，部分教眾四逃，來到東土，帶來了乾坤大挪移、九陽神功等絕世武功，

出身於武當山的道教弟子張無忌，因緣際會當上了明教教主，協助打敗蒙古人，建立了明朝讓朱元璋坐天下。

武當派在道教的源流裡，擅長雷法跟符籙。可是摩尼教的戒律又禁止一切符水跟符法。

不知道張無忌如何平衡這一切！

明教也規定要對配偶忠誠，張無忌好像不是很合格！

草庵前一口古井，曾挖出大量破瓷碎片，拼湊出其中一個碗有「明教會」字樣。顯然這裡曾經是明教會眾的生活聚會區。

按明教的戒律，信眾不拜偶像、不吃肉及發酵的飲料（幹！不能喝酒）。

摩尼教在全世界的遺跡僅有這一處，已被融合入本土的佛、道典儀。

草庵一進門的橫梁上，有「南無本師釋迦摩尼佛」大字；外頭有香爐可以燒香拜拜（室內不得燃香）。

廟後方山坡上有大石，摩崖石刻有摩尼教的教義16個大字。

在晉江的另一個村，有座境主宮，裡頭拜的神跟摩尼教類似；寧德霞浦還有座廟，裡頭的道教籤詩，竟然跟草庵的籤詩有共通之處。當年明教傳播的區域應該不小。

只是明教規定不能喝酒，我們家想信明教也信不下去。（洪肇君/資深媒體人）