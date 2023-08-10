人生的許多經歷，悲或喜，成功與失敗，大概都與「塞翁失馬」所描寫的，極為相似。

話說在邊塞現今長城一帶地方一個村莊，有位老翁，走失一隻駿馬，鄰居都來安慰。老翁說，失馬未必是壞事，或許會帶來好運。不多久，這隻駿馬跑回來了，而且帶來一隻胡人駿馬。鄰居相賀，老人說，不要高興太早，說不定帶來霉氣；果不然，老翁兒子在騎胡人駿馬時，摔斷腿，當然鄰居又來安慰一番。後漢胡交戰，死傷眾多，唯獨老翁之子，因斷腿不能上戰場，得以保命。

塞翁失馬焉知非福，塞翁得馬焉知非禍，得到未必是福，失去未必是禍。老子說：福禍相依就是這個道理。我今天特別提這個眾人熟知的大道理。主要是想告訴各位，在台灣赫赫有名的前總統陳水扁，他塞翁失馬、得馬的故事。除惋惜陳水扁外，也希望藉此提醒大家，人生禍福相依，遇禍、遇福都要泰然處之，尤其在遇倒楣事時，千萬不要驚惶失措，以致弄出更多丟人現眼的事，陳前總統水扁先生就是典型例子。

陳水扁出生台南，家境貧寒，但陳水扁以第一名成績畢業於台大法律系，並考上律師。此後曾任台北市議員、立法委員，並獲選台北市長、中華民國總統，真是赫赫風光。陳水扁在擔任台北市長時，政績卓越，一直到他下台後，民意調查，在歷任市長中，他仍是第一名市長。這樣政績卓越的陳市長，萬萬沒有想到在競選連任時，居然敗給了國民黨的馬英九，心中傷感無限。

但塞翁失馬，焉知非福？沒隔多久，阿扁卻當選中華民國總統，當時若沒有台北市長敗選的失馬，當無當選總統的機會。相反地，馬英九打敗陳水扁當選台北市長，卻失去擔任總統的機會，因為照理說馬英九民間聲望高於陳水扁，陳水扁是手下敗將，敗將可以當選總統，馬英九亦可當選總統，總統比市長位階權柄高太多了。話怎麼說呢？塞翁失馬，焉知非福，實在道理無窮。希望在我們漫長的人生中，不要因失馬而灰心喪志，也不要因得馬而得意忘形。牢記此噢，當會使我們的人生，更自在，更多采多姿。

陳水扁當選總統後表現不差，但連任後，一切就走樣了，因為知道官場已到盡頭，再不搞點鈔票，就對不起自己及祖孫了，乃利用各種機會貪污。貪污數字之大，方法之巧妙無恥，令人咋舌搖頭，以致全家被判刑，要入監坐牢。2009年9月11日一審判決陳水扁無期徒刑，罰金2億元，褫奪公權終身。兒子、媳婦及扁嫂均被判刑，真是全家風光。陳水扁人生最後的所作所為，對得起祖宗及全國人民嗎？

但研究人性及陳水扁總統的貪瀆，當權者貪污當然可恥，但如能認罪，向人民道歉，乖乖服勞役，倒也不是什麼不得了的事。世界上總統貪污坐牢的人，絕不止陳水扁一人。但陳水扁對不起台灣人民的，並不止於貪污一項。而是利用保外就醫，不坐牢的違法亂紀。看在人民眼裡，真不知道台灣還是不是法治國家。

陳水扁2008年11月12日首次羈押開始，一直關在土城看守所，保外就醫已展延33次，最近一次期限為2023年2月5日起至2023年5月4日止。保外就醫通常是有重大疾病，且瀕死之人才能保外就醫。陳水扁卻一天到晚在外趴趴走，身體健康，且參加多項政治性活動。台中監獄曾依「保外醫治受刑人條例」規定，命陳遵守「不進會場、不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」，但這五條紅線早被陳水扁赤裸裸的踩爛。最近2023年5月2日特為兒子陳致中判刑入獄一年，面臨高雄市議員將被解職，而上凱達格蘭大道、總統府前遞交請願書。

陳水扁利用保外就醫不坐牢，台灣人民看在眼裡無言以對。陳水扁固然對不起人民，更重要的是，政府執法的人，為什麼赤裸裸的允許這樣的事發生呢？台灣的法治，公平正義都到哪裡去了呢？

其實政府如果想對陳水扁網開一面，可以依赦免法，特赦陳水扁。給陳水扁特赦，於法有據。而且陳水扁以往在市議員、立委及總統任內，也曾對國家人民有過汗馬功勞。但政府卻不循此途，我猜想民進黨，可能在想一旦放虎出籠，民進黨這些後輩小生，恐怕會被搞得雞犬不寧，只好讓違法亂紀的事，在人民眼前繼續演下去。作為小老百姓，我們還能說什麼呢？

我要是總統，我會立刻撤銷陳水扁的保外就醫，讓他去坐牢。一定時間後，再給予特赦，讓其重獲自由，橋歸橋，路歸路。但是這種假定不成立，因為我並不是總統。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

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～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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