副總統賴清德日前在政論談話節目《鄭知道了》專訪中，面對「票投民進黨，青年上戰場」一說指出，他將不會讓戰爭發生，台灣是善意的，我們沒有要反攻大陸，只有大陸要併吞台灣，同時賴也強調「可以和中國成為朋友」。

「和中國成為朋友」，是繼賴清德「最想跟習近平共進晚餐」說法後又一讓人啼笑皆非的話語，也是極度的「耍賴」和「耍手段」，更是存心要吃大陸的豆腐。試問，從民進黨的「逢中必反」到「要做朋友」，這可是180度的大轉變，若不是人格分裂，很少人會有這種行為。

不知道賴某此一說詞有沒有徵詢過美國老大哥的同意，有沒有獲得蔡總統的認同，有沒有取得817和1450的首肯？更嚴重的是，賴某靈魂深處那個「務實的台獨工作者」會相信嗎？要不然就是即將代表民進黨參選2024總統選舉的賴清德，還真的被「票投民進黨，青年上戰場」這句極為貼切的口號給嚇壞了。

兩岸分治已逾70年，早已沒人提什麼「反攻大陸」的說法，尤其前些年兩岸民間來往熱絡，卻被蔡政府硬生生地割斷。賴清德想要重修舊好，蔡總統老臉還掛得住嗎？再說，長期以來賴某和台獨可是連體嬰，而「反台獨」乃是大陸十多億人民的最大公約數，大陸老百姓會相信賴一夜之間，就變得昨非而今是嗎？

經歷文革「洗禮」的大陸人民，早已了然什麼叫「兩面三刀」的真義，且也多深受其害。賴某這種工夫，在他們眼裡，只配去演「變臉」，還能唬得住誰呢？賴某一下子要「進白宮」，一下子又要和老共握手言和，這就違背了老美的戰略部署。

老美眼中的台灣就是條「看門狗」，要牠咬誰就咬誰，而狗是不能有「自由意志」的。如今卻說我要和別人「把酒言歡」了，在老共眼裡，對賴某這種逆轉，能不心生警惕嗎？能不生「要這種人做朋友，那還要敵人幹什麼」的錯愕嗎？

什麼叫做「投機政客」，在賴清德的嘴臉上就能找到答案。

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