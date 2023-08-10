此次卡努颱風引進的西南氣流為中南部地區帶來豪雨，尤其是南投縣災情最為嚴重，持續性、近千毫米的暴雨造成山區多處土石流，很多地方交通仍待搶通，也急需民生物資的持續支援。行政院長陳建仁7日到災情相對較輕的高雄勘災，稱讚陳其邁市長做到防災的「超前部署」，並指出「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，遭外界質疑是在暗諷南投縣長許淑華救災不力。反觀南部從9日開始下大雨，300多公釐的降雨就造成台南市區多處淹水，卻不見陳建仁出面指責黃偉哲市長未能「超前部署」，兩者形成強烈對比。

＃在人民內部製造分裂對立本就是民進黨的DNA

所謂「民吾同胞」，執政者應將所有人民都視為自己的同胞，這是千古不易的真理。但是，我們的閣揆卻好像把藍營執政的南投縣民當作化外之民，非綠色執政所應照顧者，被天災所苦「干我何事」，拿來酸一下又有何妨。

當然，用族群、顏色、身分、地域、立場等在人民內部製造分裂與對立，本來就是民進黨深入骨髓的DNA：從早期的本省人與外省人之分；到民進黨成立後的本土政黨（政權）與外來政黨（政權）之分；再到近幾年刻意製造的軍公教與非軍公教（主要是勞工）、中老年人與年輕人、天龍國與非天龍國、金馬外島與台灣本島間的身分（階級、地域）區別對立；最近選戰開打後，則開始操作抗中與親中、親綠與非綠、民主與專制等立場區分。

民眾如不健忘，應該還記得蔡英文2016年當選總統時那句「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」。轉眼之間，蔡總統兩任7年多的時間過去了，許多事實證明了「空心菜」終究是「空心菜」，無論用字遣詞多麼觸動人心，最後仍是「假大空」。

細數蔡英文任內，為了推動年改把軍公教人員形容為「米蟲」；現任僑委會主委徐佳青先前說八二三與民進黨有何關係；把年輕人低薪過勞導向中老年人占盡資源不放手，製造階級仇恨與對立；透過操作抗中話題，對主張兩岸和平交流者扣上親中紅帽子等，無一不是用各種標準在人民內部進行切割，製造仇恨對立。

前不久的「716遊行」，當數萬人頂著高溫在凱達格蘭大道前聚集訴求司法正義與居住正義，主持人引述當年蔡英文選前之夜的名言：「我身後的總統府，距離人民只有幾百公尺，不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音！」時，我們的蔡總統人卻在金碧輝煌的圓山飯店，穿著厚重的外套稱讚飯店「冷氣還不錯」。綠營的側翼網軍還譏諷主辦單位幹嘛不去租借有冷氣的場地，活該一群人站在馬路上曬太陽，甚至抓著參加人數只有一兩萬人、現場男女比例失衡等與活動主題無關的題目大做文章，反過來對在野陣營潑髒水。

尤有甚者，蔡英文、賴清德等一眾民進黨高層，每逢選舉必大喊「團結」，但所作所為往往都是反其道而行。就拿民進黨總統參選人賴清德來說，他在獲得黨提名時就定調2024總統大選不是「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇；之後聲稱要「用民主來團結台灣」，卻批評「民主不是國民黨的DNA」，一舉把最大在野黨及其數百萬支持者劃出要「團結」的範圍，讓人不解這是哪門子的「團結」。難怪每當民進黨人士一喊「團結」，許多人心中立刻浮現的字眼卻是「切割」與「分裂」，就像王世堅對民進黨的批評：「一直削削削、切切切，切到最後剩1450嘛。」

泰戈爾詩歌「世界上最遙遠的距離」中說：「世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你。」當偏鄉人民受天災所苦，亟待救援的時候；當人民站在總統府前，大聲向執政者抗議各種不公不義的時候；民進黨高高在上的「官大人」們卻是恍若未聞，酸言譏諷。「黨」與人民的距離，真是何其遙遠！（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※