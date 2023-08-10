賴清德自選戰開打以來，外交主軸避免在「戰爭」與「和平」上與反對黨參選人周旋。但面對民進黨的選民，賴清德仍必須滿足「親美抗中」的論調。因此，無論是賴清德在《華爾街日報》投書「台海和平四個支柱」，又或是拋出「台灣總統前進白宮」就是「政治階段性任務完成」，在近日又極力否認「台獨金孫」，透過這些事件與轉變，似乎可以推斷，賴清德對於即將到來的訪美行，一方面需要穩固民進黨支持者，另一方面又得說服美方他不會破壞現狀。整體外交政策左支右絀，充滿不確定性。

先從「台海和平四個支柱」看起。賴清德陣營在《華爾街日報》提出「維持和平四支柱」，表示將全力強化國防嚇阻力、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、維護兩岸現狀。若仔細觀察這四個支柱，沒有一個支柱是與對岸謀求和平。四個支柱當中，確保軍事嚇阻力，與民主國家同一陣營，並提倡經濟安全，主要的對象都不是面對中國大陸。

相反的，賴清德陣營的論述還是以嚇阻為前提，分散兩岸經濟風險，聯合民主國家對抗中國大陸。簡言之，這不是國際關係自由主義學者倡導的「永久和平」，而是抗衡下的短暫平衡。

依據政大選研中心過去對於兩岸統獨調查結果顯示，台灣選民對於統獨六分法中，支持「永遠維持現狀」與「維持現狀以後再決定」的選民高達6成。因此，賴清德不得不掩蓋其「務實台獨工作者」的身分，轉換政治語言成為「現狀守護者」。

然而，他在「全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會」的「前進白宮」的說法，立刻完全否定四個支柱中的「維持現狀」。而這兩個論述發布的時間，前後相差不到1個禮拜；前進白宮的賴清德，否定了四個支柱的賴清德。難怪美方透過不同管道，要賴清德在訪美前必須澄清。

那要問的是，賴清德是否可以說服美方他不再是「務實台獨工作者」的身分？過境美國前夕，賴清德不斷強調只有「政治金童」，沒有「台獨金孫」，主要即告知華府他不想製造麻煩，並延續蔡英文的兩岸路線。但未來在訪美之行結束後，隨著選戰藍綠短兵相接，此一論調是否會稍有微調，甚至出現大幅度變化？

必須知道，美中對抗下，白宮試圖修正傳統的戰略模糊，這是大環境使然。但民進黨參選人在美中抗衡下的角色扮演，絕對不能從「乘客」變成「駕駛」。因為任何一位總統參選人試圖採取破壞現狀的舉動，不但會打亂白官的戰略布局，也將造成東亞局勢變動。一旦潘朵拉的盒子被打開，無論是政治金童或是台獨金孫，都會將台灣帶入戰爭的泥淖。

（作者為國立政治大學外交學系教授）