八二三炮戰65周年即將來臨，傳聞各方候選人都有意到金門演出「保台」大戲，以示決心。然而，八二三炮戰不只是保台，而是一場國際政治的大戰略，當年連蘇共總書記赫魯雪夫都說「看不懂」，更遑論今天的政治人物。

話說八二三炮戰的起因，據毛澤東說，是為了1958年黎巴嫩左翼發動武裝起義，反對親美執政當局，不料美國派大批兵力去支援政府軍，英國也出動鎮壓。毛澤東於是決定發動台海戰事，用遠東戰爭來牽制美軍。但台灣與澎湖與美軍簽有協防條約，打台澎等於跟美國直接打；而金門馬祖不在協防範圍內，打這兩個地方，是中國內政，美國沒辦法反應。因此他決定發動金馬攻擊。

這一點很重要，即使毛澤東口口聲聲美國是「帝國主義紙老虎」，但真要打仗，他可是慎之再三，絕不去虎口拔牙。這是智謀之一，今天兩岸都要看明白。

其次是炮擊之後，午夜時分，台灣派出的一艘軍艦駛抵金門，這是來接俞大維和其他受傷的美軍顧問前往澎湖。隔天俞大維一回到台北，立即到美軍協防司令部與美國中將史慕德商談。

國防部長面臨共軍攻擊，回到台北沒向三軍統帥蔣介石報告，反而先去與美軍協防中將商談，這像話嗎？然而明白人都知道，這一定是蔣介石的授意。他要引起美國的同情，發動更強大的反擊。

美國協防中將史慕德在回憶錄中寫到：「此種奇襲狀況，正是中國人要以使美國捲入直接對抗共黨的軍事行動中。」史慕德申請到第七艦隊的某些單位向他報到，調來日本的第十一海軍陸戰隊航空分隊，以及菲律賓第五航空司令部提供後勤飛機支援，這些都用於防衛台灣本島。他還提供這些飛行船艦為金門的運補船護航，但不許美國的機、艦向大陸射擊。

調動日本、菲律賓防衛台灣，這布局與現在美國像不像？

但蔣介石則希望藉這次事件，引美國參戰。如果美國參戰，戰爭就會演變成美國與中共的戰爭，他便能藉由美軍的強大戰力「反攻大陸」。因此他請美國「以飛機和自備炸彈，去轟炸大陸，壓制大陸火炮」。

史慕德認為壓制有理，不料華盛頓覆電是：「不。不要讓他們這麼做。但別說『不』，你只要說：如果他們這麼做，就得不到華府的支持和支援。因為那是他們所等待的──在大陸發展成某種大戰，好讓我們不得不去幫他們打仗。」

華盛頓顯然看穿了蔣介石的計謀。這是智謀之二。

9月7日，美國軍艦護航的運輸大隊終於抵達金門海域，美軍艦隊在兩側，台灣運輸艦隊在中間。共軍在前線指揮的將軍葉飛頭大了，他請示毛澤東：「打是不打？」

毛答：「打蔣艦，不打美艦。」

「那如果美艦對我們開火，要不要還擊？」葉問。

「沒有命令，不准還擊。」毛答。毛還交待等艦隊到料羅灣港口再打。運輸船一到料羅灣，毛澤東就下令開火。沒想到，此時美軍艦隊竟不顧國軍艦隊，船一開，就往台灣的方向跑了。國軍正在港口下補給，來不及跑，損失了三艘軍艦，損傷數艘補給艦。

美軍艦隊的落跑行為，讓葉飛在望遠鏡中都看傻了眼。他向毛澤東報告，毛也大吃一驚，原本以為會引來大戰，所以小心翼翼，卻不料雙方都在玩「政治訛詐」。

毛澤東跟蔣介石都明白了：這就是美國的底限。自此，美軍協助國軍，但只幫忙護送補給艦隊到金門外海，靠料羅灣那邊，國軍自己進去，風險自負。而中共也只選擇性的打國軍。這是三方玩的智謀之三。

（忍不住想問的是：如果兩岸現在開戰，會不會也是這樣？）

9月30日，美國國務卿杜勒斯在一場記者會中表示：「如台灣海峽獲得相當可靠的停火，國軍繼續駐紮在金門馬祖就是不明智的。」所以美國希望蔣介石從金馬撤軍，放棄金馬。蔣介石次日就毫不猶豫的回敬道：「我們毫無接受的義務。」美國企圖至為明顯，放棄金馬，美國的防衛系統可以後退一百公里，且控制台灣更容易。

在此期間，蔣介石曾傳話給毛澤東、周恩來起了決定性的作用。蔣表明：如果解放軍再不停止炮擊，他將不得不聽美國人的──撤出金門馬祖，屆時時間一旦拖久了，中國就有分裂之虞。蔣介石與中共即使再怎麼打仗，在民族主義問題上，他還是有原則的，這種說法，確實說動了毛澤東。這是智謀之四。

毛澤東因此宣布：自10月6日起，停止炮擊7天，讓金門軍民補給。其後又停火兩周，供國軍補給。最後又宣布：單打雙不打。這確實是一場非常「詭異」的戰爭，誰都看不懂。可以打敗對方而不打，停下來，讓對方休息補給，補給夠了再來打。戰爭不是為了勝利，而是為了延續內戰關係，為了讓美國人無法達到目的。

在這一點上，毛澤東是暗助蔣介石的。但蔣介石也維護了自主自立的立場，沒有讓台灣變成另一個琉球。蔣毛聯手破除美國分裂陰謀，這是智謀之五。

金門炮戰就這樣打打停停，一直到1979年1月1日，中華人民共和國與美利堅合眾國建交，才終於劃下句點。

最後的結局是驚人的。1990年，台灣的紅十字會代表陳長文與大陸紅十字會代表樂美貞在金門會面，簽署兩岸分隔40年之後，首度以兩岸為主體而簽署的協議。誰能想到當年為戰火紛飛留下的一條活路，會是打開歷史新頁的伏筆！

兩岸之間，互留活路，而不是你死我活的鬥爭，這才是八二三炮戰留給後人的最重要的智謀之六：活路的智慧。（作者為自由作家）

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