在野陣營人士近期因高雄市前鎮漁港的改建計畫預算，從3千萬提高至81億，批評執政黨主導的前瞻預算分配不公，卻遭民進黨陣營反咬這是「重北輕南」的心態作祟。實則，這是綠營慣用的轉移焦點伎倆，前鎮漁港案的問題核心，並非如綠營企圖導向的地域主義思維，本質上是各縣市發展資源分配的公義性欠缺。此肇責須歸因於民進黨執政下施行極端的「顏色治國」主義，「重綠輕藍」政策導向嚴重妨礙了地區均衡發展的國家大政。

審計部審核報告顯示，高雄市政府最初申請的前鎮漁港改建案，原先僅編列3千萬經費，最後由前行政院長蘇貞昌追加至81億，暴增270倍。若進一步分析前瞻預算的分配流向，更發現單僅高雄，就獨占前瞻預算逾1/4的預算，如再計入其他僅占少數的綠營執政縣市所獲得的前瞻計畫補助，恐遠非多數由藍營執政縣市所獲得的資源可相比擬。也難怪身處台灣本島最偏遠的台東縣縣長饒慶鈴會大嘆中央分配不公，境內14座漁港補助為零。

不僅如此，近日再傳台中向中央爭取捷運藍線與綠線延伸線預算，進度近乎呈現停滯狀態。台中市府為求早日過關，已依照中央指示做了6次的修改；然而，卻屢遭中央採「從嚴審查」標準對待，持續以規畫細節需要修正為由打回票。另在綠線案部分，則質疑路線途經人口稀少區、現運量不如預期、延伸線運量過度樂觀等等，甚至認為部分路段與台鐵重疊，應先評估台鐵設站或增開班次。

對比之下，蔡政府執政後直接將原本僅規畫為「輕軌」的高雄黃線「無痛升級」為「捷運」，但無論是黃線還是計畫中的紅線延伸案，所路過的人口稀少區更不在少數，運量不如預期更是高捷長年無法改善的問題，而紅線自都會公園站以北更是與台鐵路線有所重疊。

台中人口已超越高雄躍升全台人口第二多城市，目前捷運卻僅有可憐的1條。反觀高雄雖人口落居第三，卻已完成鐵路地下化、捷運紅橘兩線、幾近完工的環狀輕軌等軌道建設。凡此種種，綠營執政的中央持續以各種理由推諉搪塞，擺明是以「卡韓2.0」版的政治力「卡盧」，教台中市民情何以堪？

綠營以誘導輿論的方式要拿過前瞻補助的縣市「閉嘴」，卻避談其與補助綠營縣市之間的金額比例及審核難易度的差距，無非就是在矯飾「重綠輕藍」的自私，將選票與執政利益擺在最先順位。

諸多比較之下，足以證實民進黨藉中央執政優勢之便，大行「顏色治國」之道。如再不勵行政黨輪替矯正如此執政歪風，製造出的不公現象，不僅嚴重損及老百姓權益，台灣區域發展也將更為失衡。

（作者為自由撰稿者）