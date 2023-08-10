民進黨提名總統參選人賴清德宣稱「一中原則帶來戰爭」，往台獨更靠近一步，前彰化縣長卓伯源在南韓議會倡議「台海和平、亞洲和平，世界就能和平」，認為台灣和韓國應在維護亞洲和平的態度下與西方對話。民進黨與國民黨兩種不同的態度，對照馬英九執政8年兩岸和平發展景象、蔡英文執政7年多來兩岸兵凶戰危，孰是孰非不言可喻。

綠營執政 台海兵凶戰危

賴清德「一中會帶來戰爭」的論證邏輯是，「台灣接受九二共識、一個中國原則就會走進內戰，即使簽訂和平協議也無法真正帶給台灣和平」，台灣民意基金會董事長游盈隆加碼解釋說，八二三砲戰及1996台海飛彈危機，兩次「兵凶戰危」都是國民黨主政時期發生。只是，游盈隆忘了去年8月大陸圍島軍演及今年4月環台軍演，還有大陸戰機、軍艦天天在台海出現，與我軍機艦近距離接觸，難道此時的兩岸關係不比當年危險？

要對比國、民兩黨執政時期兩岸誰比較「兵凶戰危」，當然不能忽視國際環境因素。八二三砲戰發生在1958年，當時的國際環境正處於冷戰時期民主與共產兩大集團嚴重對峙的時代，加上毛澤東推行大躍進失敗，所以頗有以發動砲戰挽救政權危機的目的。

至於1996年的飛彈危機，與台灣第一次總統直選，大陸有意壓制台獨氣焰有關，尤其是延續1995年李登輝訪美，在康乃爾大學發表「民之所欲，長在我心」的演說，讓大陸憂心李登輝有偏離統一的路線，才掀起一波波的軍演與飛彈試射以壓制李登輝走向台獨。

如果還要探究歷史，其實1995年1月30日春節前夕，中共前總書記江澤民發表了「江八點」，其中最著名的當然是那一句「中國人不打中國人」，這是列入中共歷史文件的重要宣示，如果當時李登輝願意接受「江八點」，那麼就不可能會有後來一連串的台海危機發生。

所以，李登輝時期雖是國民黨執政，但從推動總統直選，一直到1999年發表的「兩國論」，李登輝已經把台灣的民主化、本土化推向「台獨化」的路徑，這才是1990年代後期台海危機的根源。

進入2000年以後，發生在陳水扁執政時期「一邊一國」、「正名制憲」也為台海帶來危機。蔡英文時期兩岸雖然沒有爆發戰爭，但是台海中線被破壞，被迫調整戰略，把灘岸決戰轉向進入國土的巷戰，台灣人民要直接面對戰火所帶來生命財產損失，戰爭一旦爆發，依照民進黨的戰略，台灣必將成為另一個烏克蘭。

藍營執政 兩岸和平共融

其實，台灣是否變成另一個烏克蘭，並非民進黨所完全造成，正如政治學者施正鋒所說：「民進黨把國防外交都承包給美國」，美國為了推銷因應反恐戰爭所留下的一大堆傳統武器，才為民進黨設計巷戰的作戰方式，民進黨不敢「疑美」，只能照單全收。

戰爭的設計與武器既然都來自美國，美方雖不見得希望台海發生戰爭，但兩岸若真的必有一戰，美國當然希望把戰爭局限在台灣島上，來台訪問的前日相麻生太郎也有類似的想法，他的說法是「嚇阻才能避戰，台灣要展現動武的意志」，麻生要台灣有動武的意志，絕非是要把日本捲入台海戰爭，而是要讓台灣人打中國人，這種鼓勵「台獨戰爭」，呈現的是司馬昭之心。

民進黨不僅花大錢向美國購買無用的武器，也花大錢請來外國政客來為自己的「備戰說」作證。賴清德在投書《華爾街日報》所主張的「四大支柱」，第一項就言明台灣要「提高自己的國防力量，向國際社會展現自我保衛的決心」，這跟麻生所鼓勵的「台獨戰爭」又有何異？

相對於卓伯源所主張「台海和平、世界就能和平」的說法，如果兩岸能回到馬英九執政時期的和平共融，又何來戰爭一說？所以，為了兩岸和平，不僅台北市長蔣萬安應該去上海參加「雙城論壇」，國民黨總統參選人侯友宜也應該思考跨海去尋求兩岸和平。