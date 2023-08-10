在野為尋求下架民進黨，實現政黨輪替，浮現各種「聯盟說」。然而部分推動者心中所盤算的真是在野陣營的勝利，還是個人的利益或恩怨情仇？所謂在野整合，真的有急迫性需要現在就談嗎？

目前傳出的大聯盟組合，有朱立倫的執政大聯盟、羅智強的政黨輪替大聯盟、郭台銘的主流民意大聯盟，及政論名嘴倡議的各式組合。只是，如果這麼好合，就不會有現在的紛紛擾擾，這點柯文哲就很清楚，一語道破兩黨存有「DNA不同」的問題。

國民黨參選人目前相對缺乏強勢主導的力量，民眾黨則少了組織，一個無頭有身，一個有頭無身，好像只要動個接頭手術就能成為「完人」，然而DNA不同，客觀條件未契合之前，硬要接合難免互斥。

例如，柯文哲靠一句「垃圾不分藍綠」闖蕩至今，在他眼裡國民黨跟民進黨並沒有兩樣。在沒有取得相互諒解的前提下，國民黨能期待自己去支持一位隨時可能數落國民黨的柯文哲？反過來說，柯文哲明知自己的年輕支持者，絕大多數是厭惡藍綠而來，他豈會甘心投入藍營懷抱？

因此，現在倡議在野聯盟者，不少人都迴避面對這些現實問題；之所以仍大力倡議，不外乎有個人的政治意圖，包括仍未放棄「換侯」，或與侯辦執行長金溥聰過去有嫌隙等。但這樣的倡議聲，恐怕已讓藍營支持者認為，轉而挺柯、挺郭都不算背叛在野黨，因而讓侯的民調陷入卡關。

真心推動在野聯盟者必須思考，有如此急迫性現在就談嗎？事實上，合理做法應是政黨各自努力直到登記前夕，當局勢更為明朗清晰，再來判斷登記前要整合成一組候選人，還是繼續等到登記後看局勢發展再談合作，或是讓選民自主棄保，這才是相對合理的整合時間點。此時各方選情未明，侯也陷入民調壓力，柯則被仇女議題所困，誰能在這幾個月內翻身都還不清楚，各陣營的牌也都還沒發完，就要在野互相攤牌，真有這麼急嗎？

回想2022九合一，北市跟竹市選舉被視為藍白合範本，或許這才是2024總統大選推動政黨輪替的模範，也就是藍白各自在選舉上競爭，比誰更能監督民進黨、誰更有資格取代民進黨；選民眼睛是雪亮的，政黨早就難以主導操作棄保，反而是選民會自動判斷投票給最有機會勝過民進黨的人，這比組什麼大聯盟、大平台都還契合民心脈絡。所以，主張現在就推動大聯盟的人，恐怕都是在想著其他盤算，並非真為政黨輪替而努力。