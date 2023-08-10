農曆6月24日（陽曆8月10日）是關聖帝君壽誕，這幾天有意角逐下屆總統大位的參選人及支持者，紛紛爭著認同、表彰關公的「忠義」精神。國民黨總統參選人侯友宜在當天早上，由朱立倫及張善政陪同，一起參加關公誕辰遶境祈福，也兼有劍指自稱「關公兄弟」的郭台銘的意味。

侯友宜強調，自己從警以來出生入死，都是因為有不變的信仰，他並再次喊話，應該發揚關公「忠義、重誠信」的精神。早在3天前，侯競辦更搶先公布影片，展現侯對關公的虔誠信仰。片中揭露侯友宜辦公室有一尊大型關公像，還特別鍾愛一尊「小關公」、一個關公紙鎮，而他最敬佩關公的「重然諾、正派、正直、勇敢承擔」。

前一天郭台銘則在屏東舉行造勢大會，國民黨屏東縣議長周典論會前與郭合體，還有黨籍議員稱郭台銘比侯友宜更有「關公精神」，因為郭在疫情期間援助國人疫苗。但援助疫苗與關公精神有何關係？聞者頗多表示邏輯不通。

對侯友宜稍有認識的人都知道，半生從警的他一直是崇信關公之人，並非始自於今，更不是因選舉才湊熱鬧；而郭台銘自表露參選心跡以來，也常自稱是關公的信徒，還說關公、媽祖常託夢給他。但郭兩度參與國民黨初選競爭，還曾在臉書發文公開承諾要挺侯友宜選總統，如今卻願賭不服輸，實在與關公重然諾的忠義精神大相逕庭。

關公是海內外無數華人信仰遵奉的神祇，他的格局是護佑蒼生，不會管人間的選舉輸贏，如今竟變成一個關公、各自表述，有些人還專挑他想凸顯的部分硬套給關公，但選民的眼睛是雪亮的，關公精神又豈是可以任意曲解的！