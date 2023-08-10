這次台積電終於打算走自己的路，沒有被美國牽著鼻子走了。日前台積電董事長劉德音提出要「根留台灣」之後，又有最新消息傳出，台積電董事會正式拍板決定要在德國建廠。同樣是西方國家，在美國要掌控台積電核心技術的當下，台積電卻毅然決然，轉頭向德國拋出了橄欖枝，很難說這不是台積電在給美國使臉色。

德國熱烈歡迎的接受了台積電過來開廠的提議，還毫不吝嗇地開出了50億歐元的大額補貼給台積電。看來台積電董事會要到德國建廠的決定是做對了，不僅給美國甩了冷臉，還可以賺一把德國政府的補貼。台積電「棄美投德」這高招實在妙！

誠然，這價值50億歐元的建廠補貼，更像是德國為重振本國經濟的救命錢，但雖然目前德國的經濟已經大不如從前了，台積電之所以還能看上德國，估計也就是看上了德國工業和工人稟持的「工匠精神」。畢竟，台積電作為全球晶片產業龍頭，想要在晶片規格上不斷突破，正好需要這樣致力專注的精神。

而對德國來說，台積電作為實打實的製造業，如果真能入駐德國，說不定還真能夠帶動德國經濟復蘇。從去年第4季到今年上半年，德國的經濟一路走低，甚至每況愈下，特別是在工業這一塊，德國市場已經出現「去工業化」的跡象。

這樣一說，就很清楚為什麼德國不惜拿出50億歐元來招攬台積電的決定了。但是，目前看來，台積電到德國建廠也只是雙方的口頭對話，到底能不能順利開廠還是個未知數。除了前述德國工業現狀不景氣的原因外，阻撓台積電順利開工還有一個最現實的原因，那就是德國的台積電工廠可能招不到那麼多人。現在德國的經濟之所以這麼不景氣，也有很大一部分的原因乃是由於勞動力不足，而影響生產力與消費力。

就算有人幹活，但也都面臨著老齡化的問題，可能也有人注意到了這個問題，於是反駁說德國還可以靠移民來打工賺錢。但這樣的話，很難說不會讓德國陷入之前法國的騷亂中。因為也有消息稱，法國前段時間的騷亂最後也上升到了本國民眾與移民的問題上。要是台積電真到德國建廠了，招本地的德國人，可能因為工人的年齡可能太大，幹不下去、也幹不長久，尤其在台積電工作真的還蠻操的，人員不停流動就會影響企業的效率與制程的良率。如果招移民，台積電也得擔心會引起當地民眾的反對和抗議。

這些因素，又給台積電是否能夠真正在德國開辦工廠，蒙上了一層陰影。何況，美國拜登政府也不是省油的燈，難道眼睜睜看著台積電「琵琶別抱」，興許又會對蔡政府咬咬耳朵、下下絆子。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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