近來兩岸圓桌論壇協會民調顯示，2024大選執政黨參選人賴清德無論在各種情境下皆取得領先，然而兩岸及台美中三方關係等方面，民眾黨參選人柯文哲卻多項領先前者，顯示台灣民眾面對2016年政黨輪替以來，台海局勢逐步硝煙四起的憂慮。目前選情局勢尚未明朗，兩岸及台美中關係確實是影響總統大選民意走向的重要因子。

兩岸及台美中三方關係，向來是總統大選各黨爭取選民支持的重要議題。綜觀目前檯面上三腳督的民調比較，「處理台美關係」層面執政賴清德取得領先，然而僅領先次位柯文哲5.5%左右，意味日前華府採取「最低規格」冷處理賴過境美國，反映「務實的台獨工作者」長年標籤讓美方難以放心，進而美台各方盛傳的「白宮疑賴論」，對於目前執政黨的形勢而言顯然難以樂觀看待。

「處理兩岸關係」及「維護兩岸和平、避免戰爭」層面，柯文哲明顯大幅領先，尤其「處理兩岸關係」相比第二名的賴清德差距達12.7%，對於長期輪替執政的藍綠兩大黨而言無疑是個警訊，意即民眾對於執政黨7年多來瀕臨戰禍的兩岸關係極為不安，甚至甚囂塵上的「台海戰爭論」早已瀰漫台灣社會。至於缺乏兩岸政策新意的國民黨亦無法取得大眾信任，「經濟牌」流於中老年買辦壟斷特殊權力的情況仍未改善，相對剝奪感強烈的青年世代反感程度亦有增無減。此外侯友宜面對兩岸立場的態度曖昧不明，即使日前公開對九二共識發表「一接受兩反對」，然而對於九二共識的核心命題「一個中國原則」仍未出現清晰且明確的宣示，種種因素拉鋸之下民眾自然而然將兩岸關係未來的寄託，轉向超脫於傳統藍綠兩大黨外既有權力結構的民眾黨。

至於「處理美、中、台關係」層面，柯文哲亦領先次位執政黨候選人賴清德達7.2%，此點反映於後者拋出「四大支柱」宣示追隨蔡總統兩岸路線後，面對加劇的中美博奕以及對峙升溫的台海局勢能否取得平衡，端看前述所提近來瀰漫台美上空的「疑賴論」，恐怕各方對於力圖淡化台獨色彩的賴清德尚未消除疑慮。國民黨參選人侯友宜民調低至12.9%因素複雜，先天原因侯對於美中台事務的參與相對較少，經驗缺乏意味著民眾難以產生足夠的信賴感，同時黨內與競選團隊對於相關議題操作仍未有效整合，導致各界的既定印象難以擺脫地方首長層級。

藍綠兩黨導因於種種原因缺乏先機，反觀民眾黨參選人柯文哲近來面對美中台關係，首先藉由雙城論壇成功與對岸對接穩定直接的互動關係，至於美國方面亦通過多次出訪斬獲不少成果，逐漸補足外交及國際事務的經驗劣勢，甚至成功帶動美中台各方對於個人能力的重視與認同。

兩岸及美中台關係的處理，對於台灣而言至關重要，民眾黨參選人柯文哲的民調持續走高確實反映民意期許有所改變，然而截至目前為止三腳督各自提出的兩岸政策及路線，仍未具備同時說服台、美、中各方的條件，因此未來民調的變化仍待持續考驗參選人的智慧。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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