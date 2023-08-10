詐騙集團猖狂無度，政府撥鉅額預算，成立打詐國家隊，工作重心在於宣導，至今績效乏善可陳。這分明是個政治騙術手法的運用，裝模作樣用力打詐，目的只是要民眾受騙不要怪政府，而要歸咎自己的無知。殊不知民進黨執政就是一個最大的政治詐騙集團，利用欺詐手段，大行五鬼搬運手法，再用巧言掩蓋其掏空國庫的事實，掩飾債留子孫的行徑。如今，國庫負債金額衝高，政府財政危機迫在眉睫，民眾再不看清這個政黨和政府的詐騙伎倆，讓其繼續執政，則是養癰成患，自作自受。

錢坑法案 滋生貪腐

依據審計部近期的報告，蔡政府這7年多來提出11項特別預算，總金額達2兆955億元；由於多項特別預算皆以舉債支應，截至2022年底，債務未償餘額高達5兆6997億多元。蔡政府任內所提出的特別預算，包括前瞻基礎建設、戰機採購、海空戰力提升、防疫與紓困振興等，用以逃避正常預算該遵守的紀律，取財與用途自由自在，又可不列入債務，可以合法藏債。即使政府債務如滾雪球般增長，蔡政府為了取悅人心，謊稱近來中央政府歲計多有賸餘，每人普發現金。但正如審計部所揭示的，這完全是因為預測數與執行結果存有落差，刻意壓低稅課收入預算編列，以製造超徵的假象，再用「全民共享」的騙術混淆視聽，博取人民好感。

實際上，民進黨7年多來運用特別預算手法，規避法規監督讓自己任意掌控支用，所增加的負債遠高於年度賸餘，卻一再玩弄數字遊戲欺世盜名，愚弄民眾。簡單講，政府做了兩本帳，一本帳是年度決算報告，宣稱嚴守財政紀律，產生大額節餘，另一本帳則是特別預算，以人民的名義舉債近3兆元，但未編列財源，完全仰賴舉債，但由於是一次取得，卻分別在不同年度動用支出，因此債務隱藏在政府例常預算之外。民進黨政府一再濫用特別預算，編造各項「錢坑法案」特別預算日增，金額日益龐大，導致國家負債快速增長，也成為滋生貪腐的溫床。

其中除了防疫紓困與疫後特別預算還算符合特別預算編列的精神，其餘如前瞻計畫、軍機武器的採購，都暗藏錢權交易、人謀不臧、集體貪腐、綁樁謀私的痕跡。最近被審計部和各黨政治人物揭露的前瞻計畫不但效益貧乏，而且各種浪費或隨意挪用、科目任意更改，簡直到了無法無天地步。

矇騙討巧 壞亂體制

矇騙與討巧是民進黨處理財政問題的兩大法寶。破產危機迫在眉睫的勞工保險，蔡政府的處理方式就是矇騙與討巧，不從根本處解決，只會用國庫撥補的方式一再拖延嚴重虧損問題，導致國庫大量失血，還大肆宣揚蔡政府最照顧勞工。實際上，這是無底洞，政府連續4年撥補勞保基金共計已達1470億元，明年更將提高撥補金額至1000億元，未來每年還會持續並提高金額撥補，方能穩住勞保現金流，也穩住勞工對民進黨政府的支持。

台電持續鉅額虧損問題的處理方式，民進黨政府同樣基於政黨利益考量而違背成本共擔原則，限制漲價，藉以取悅用電大戶，再用國庫的錢貼補，導致台電瀕臨破產。台電預估到今年底累虧近4000億元，幾乎快吃掉資本額4800億元，為避免台電明年走上破產命運，經濟部今年總預算爭取編列1000億元台電增資計畫。救台電鉅額虧損及撥補勞保潛藏負債已成政府兩大錢坑，必須要靠鉅額預算挹注。但是，民進黨火中取栗，用台電的虧損換取政府照顧民眾的虛名，其實是蔡政府慷人民之慨去經營選票。

蔡政府利用立院多數席次濫肆浮編預算，將國庫當黨庫使用，將補撥預算當成恩德宣傳，胡亂揮撒，已使國家債臺高築日甚一日，財政危機日益深重。蔡政府還蓄意耍弄花言巧語粉飾太平，進行虛假的宣傳，民眾被蒙在鼓裡。然而，憲政上設計的制衡機制，包括立法院和監察院的監督，全都陷於癱瘓失能。由此可見，政府財政危機與憲政危機是一體兩面，蔡政府必須承擔壞亂體制的完全責任。