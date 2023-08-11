什麼書？哪一本？可以一窺兩岸的玄虛？

原來只是台灣現有的國高中教科書，尤其是大陸台商子弟學校所採用的版本。為了寄居各地的台商子弟，日後回台升學或續留直升，配合台灣現行的高中學測和國中基測，使用台灣教材，兩岸皆承認學歷。甚至還在廣東，上海台商學校，直接設置學測考場，由台灣闈埸印刷彌封試卷，不用托運，而由人員親自帶往大陸，大考中心協調大陸海關，不予拆封，考完再帶回台批閱。今年據說成績不錯，有人滿級分，破了歷年記錄。

台灣編的教材，陸方要審查。廣東和江蘇教育廳，可派任督學當副校長，這位主其事者，常是黨政高官。自然某些禁忌敏感字眼，不便出現，或塗黑或遮蓋，總之眼不見為淨。例如國名國號國旗國慶總統等，中央政府機關，台獨，台灣入聯，或民主發展事件，攻擊對岸，傷害民族感情的，都不適合。尤有甚者，民國年代當然不行，但西元也不行，要改公元。別說台幣，要換成美金和人民幣。

其實嚴格的檢查，避免造成雙方困擾，彼此都有相當的善意和體諒。台商自力辦學，教育部出資補助，陸方也樂見其成，只是避開敏感，擱置爭議，兩不相擾，各蒙其利。確保教育的歸教育，也保全地主的尊嚴和立場，相安無事，維持檯面上的平衡，不致影響了學習。這點兩岸有志一同，苦不能苦孩子，窮不能窮教育。搞好學習，一生受用，無論你在何處彼岸。

所以課本的破壞率，或耗損量，以文史科奪冠。史地課幾乎上不了，後來乾脆暫停，等暑假回台補課，好像在台北某大學，每天早上升旗典禮，唱國歌。也校外教學逛夜市，補足本地鄉土教學。雖有台灣史的教科書，根本不能用，公民課的某些議題，也受到限制。比較有趣的，是公元和西元，本來並無二致，西元是為了西方世界，多以基督教為主的國家，就用當時認定的，耶穌出生作為紀年的開始，謂之西元。而共產主義無神論，不言神祗，所以可能要堅持公元。

這個課本很有意思，一部歷史，各自解讀。聽來有點像是，九二共識，一個中國，各自表述。不同的意識型態，價值觀念之下，彼此讓步妥協，好讓協商繼續下去。一本課本，貼得坑坑巴巴，改得柔腸寸斷，書本如能開口，恐怕但覺無辜復又無力。爭鬥本在你們，書本動輒得咎，干我一頁青史啥事？

其實這個感覺，我也似曾相識。這邊是我和媽媽的故鄉，有阿姨姨丈等。那邊是爸爸的出生地，也有叔叔嬸嬸等。有點像大人吵了架，但小孩驚慌，無所是從。於是我的哀怨也來了，當年國共不合，而今台陸心結，這筆帳也算在我這兒，概括承受歷史共業，再演大時代的倫理劇。但手心手背都是肉，傷了哪邊都不成。好生為難，多麼不忍！

小弟只是個教番文的，政治或歷史都不懂。只想時間本來很長，不必急於一時。世間也許沒有絕對的是非好壞，百年之後驀然回首，看現在的紛亂又如何？站在高處，往遠方看，然後低下頭，彎下腰想想，也許更能理解對方。未必同意，但可能可以想像。相互了解，溝通改變，說不定寬容體諒也是處世之道。

所以了解是改變的第一步，而善意才是了解的開端。兩岸不也如此？（黎家慶／英文教師）

大陸台商子弟學校的課本。（作者提供）

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