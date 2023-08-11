2024年總統大選已硝煙四起，執政的民進黨占了現任優勢，其總統參選人賴清德的多項政策建言，透過總統蔡英文為其造勢，以及在行政院拍板助攻下，普遍引起大家的關注，尤其是與年輕人有關的政見。延續上次大選「0到6歲國家一起養」的訴求，7到18歲推動完全義務教育，國教高中職學費全免；再接上18到22歲大學教育，針對私立大學學費補助每年3.5萬元，拉平與公立大學的學費負擔，並對經濟弱勢生再額外加碼1.5到2萬元補助，放寬就學貸款及還款條件。在落實教育平權之際，也關注年輕人的住房、青年安心購屋優惠貸款等，建立「0到22歲國家跟你一起挺」的體系。

這些政策建議多少有其立論基礎，一般認為少子化為國安問題，具公共財性質；各級教育及人才培育，不但對社會具外部利益性，也具殊價財（merit goods）性質，故政府以財稅或金融工具介入，當有其必要性。例如在鼓勵生育方面，政府提供幼兒教育券、醫療補助、托育補助、育嬰留職停薪津貼等多項兒童福利照顧措施。政府在這些方面的努力值得肯定，有繼續強化的必要性，以期提升支出效益，但更當關心財源籌措問題。

長期以來，政治人物不斷地替企業及特定身分個人減免稅，該徵的稅不努力徵，以致不含社會安全捐在內之租稅負擔率，即總稅收占國內生產毛額（GDP）的比率只有13％左右，產生嚴重偏低現象，遠低於美、日、韓等國的20％上下，顯得台灣不像是一個已開發國家。且由「財政統計年報」資料可知，2022年全國總債務達7.61兆元，其中中央政府達6.36兆元（約占84％）；雖然這幾年全國總稅收連年超徵，卻只是表象，仍然無法掩蓋政府債務每年以2,000億元上下增長的事實，全國財政仍然在惡化中。

關於稅收超徵問題。2022年雖然超徵高達5,200億元，那也只是呈現實徵稅收大於預算稅收的結果。依據「財政統計年報」資料，2022年實徵稅收是較上一年度增加3,737億元，主要因為經濟表現良好，營所稅等大幅成長的貢獻所致；其餘千億以上的金額多因預測失靈、官僚心態保守而起。由於稅收大幅超徵並不具持久性，未來支應生育、養育與教育經費的恆常性增加數千億元的支出，其財源當然有賴負責任的政府加倍努力，對財源籌措及稅源開拓拿出良策，以期能夠穩健、持久的推動「0到22歲國家跟你一起挺」的政策。

其實，台灣總稅收占GDP的規模是個「小政府」局面，支出在「0到22歲國家跟你一起挺」的推波助瀾下，相對呈現「大政府」企圖。這種施政與財源間展現不對稱現象，顯得政府在政策推動上並不負責任。因此，負責任的政府及總統參選人，對其政策建言所需穩定及適足的財源如何籌措，應該要有具體的交代。

進言之，政府支出增加，稅收也需對應增加，以期維護財政穩健。然而實情往往並非如此，政治人物為了爭取選票，在「大撒幣」作為下，不但不增稅，反而是減稅，刻意討好高所得者與特定產業，使得政府財政陷入困境。政府各項投資或開支，理應靠正常稅收來支應，卻屢屢仰賴特別預算舉債融通，例如8,800億元前瞻基礎建設計畫、8,400億元防疫紓困計畫等。

健全的財政，當需追求收支平衡，台灣卻長期赤字累累、債留子孫；財政土石流的崩解現象，若不興革就很難避免。令人稱奇的是，政府巨額債務累積與大幅稅收超徵並存，顯示財政體質與管理失靈現象嚴重，執政黨及其總統參選人應該提出具體興革辦法。為了支應「0到22歲國家跟你一起挺」的政策，稅制改革勢在必行，尤其針對政府總稅收占GDP比率長期以來只約13％，縱使考慮2022年稅收大幅超徵，也只占GDP的14.3％的稅收情況，必須展現魄力、拿出辦法來合理提高，否則如何支應幼有所養、老有所終的財政需求？

總之，任何總統參選人若有機會落實「0到22歲國家跟你一起挺」的政策建言，除了應加強支出效益評估、講求執行效率外，更應在妥籌財源上，拿出魄力推動稅制改革（包括所得稅與消費稅等），全面整頓財政、發展經濟，而非只在支出面討好選民「大撒幣」！