副總統賴清德訪巴拉圭過境美國前夕，接受媒體訪問說「外界說他是台獨金孫的說法是不正確的，他不接受所謂「台獨金孫」標籤，台灣政治上只有「政治金童」，不可能有「台獨金孫」。賴清德一席「前進白宮完成政治目標」說，惹來美國「疑賴論」，過境低規穿了小鞋，想撕下「台獨金孫」標籤，這恐怕賴不掉！

賴清德自稱「務實的台獨工作者」，在每個政治生涯里程碑都「敢」寫下重要的台獨印記，所以獨派才會賦予「台獨金孫」名號惜命命，已故總統府資政辜寬敏、台獨四大老彭明敏、吳澧培、高俊明、李遠哲不惜登報逼宮總統蔡英文，也是為了護航這個「台獨金孫」提前掌權，沒想到現在美國壓力一來，慌忙撇清沒有「台獨金孫」這回事，這教獨派情何以堪？

台灣國辦公室到民進黨中央抗議，「賴清德愧對台獨黨綱」。獨派當然會生氣，賴清德擔任行政院長時說「我是一個主張台灣獨立的政治工作者，無論擔任什麼職務，態度都不會改變」，對這番氣壯山河的發言，獨派可是記憶深刻。賴清德既然態度不會改變，那現在改變的是什麼？如果「台獨」不變，改變的只是「金孫」，美國、獨派、台灣選民哈哈一笑，耍嘴皮子賴掉了，「信賴台灣」就誤會一場囉？

賴清德應該認清形勢了，對於美中台關係只剩「蔡規賴隨」這條路，但賴清德失算的是美國對蔡英文、賴清德是有差別待遇的，蔡英文從沒說過台獨如何如何，相對的還與台獨人士刻意保持距離，自然也無須向美國表態台獨或中華民國路線的傾向。但是，賴清德不是蔡英文，就算鸚鵡學舌蔡英文，也難取信美國，而且論勇氣還更不如陳水扁。

2005年3月1日，陳水扁與歐洲議會議員視訊會議時，針對更改國號的問題表態：「我必須要坦誠，我不能夠騙自己，我也不能夠騙別人。我做不到，我就是做不到。」賴清德能不能讓美國相信他對台獨態度轉變，不能只是在親綠媒體抱團取暖，博同情、騙選票，美國連白宮都不給跨進去，捫心自問「台獨做不到，就是做不到」，不是嗎？

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