上月20日台積電法說會說明該公司美國亞利桑那州投資案進度，4奈米廠量產時間將因其第1期晶圓廠設備安裝專業人才不足而由2014年延至2015年，隨即引發該州建築暨營造商會主席亞倫．巴特勒的嚴厲反嗆，認為台積電是在為其財務績效不如理想及想要引進低薪勞工找藉口。

繼之，本月8日外媒報導，台積電欲派500位有經驗的工人前往美國協助建廠，但已遭該州有關工會發起請願，阻擋美國政府發給EB-2簽證。另外，台積電本月4日與美國亞利桑那州政府簽署了有關勞工的自願保護計畫，該州州長表示，台積電已接受該州對建築工人以高於美國聯邦政府標準的安全監督和審查。

台積電赴美投資完全是為了配合美國的政治和經濟利益，不僅未能得到應有的協助，卻得如此屈膝卑躬的因應各方的需索和強悍態度對待，委實令人感到不值，其未來營運將遭遇的一波波險阻還不知會伊於胡底，不禁要呼籲台積電：該離開美國的時候就離開吧！

美國合格建廠工人不足、效率比不上台灣，是公認的現象；半導體廠建廠要求特殊，當地建廠生態體系薄弱，導致建廠進度落後亦是明擺的事實。台積電不得不派遣台灣相關人員前往支援，有利盡早進入營運、進用高薪人員，卻落得商會主席的反嗆、工會的抵制，真是情何以堪。

該位主席舉英特爾建廠為例，說明英特爾的建廠都能順利完成，更是可笑。先不談在先進製程英特爾目前是如何地處於落後，該公司執行長基辛格一方面批判台灣處於地緣政治風險，另方面卻搭機來台求取台積電的產能，若無美國政府的撐腰，英特爾豈能如此如魚得水？亞倫．巴特勒舉英特爾為例，豈不是正好自曝美國製造業走下坡的問題所在！

其次，台積電建廠對建築工人的保護為何要接受高於美國聯邦政府規定的歧視性待遇？美國政府既然有其規定，為何不照規定走？該等規定是形同虛設，還是因人而異，對台積電「軟土深掘」？

美國最大的問題是還活在一國獨大的世界裡，不知檢討自己為何國力會日漸衰敗。其智庫America Compass兩位專家Oren Cass和Richard Oyeniran早在2021年5月共同發表了〈美國微晶片走下坡〉的文章，指出美國半導體產業衰落是最近數十年多方面重大經濟失策的過程，例如經濟學者對全球化動力的誤判、決策者忽視科技領導地位的重要，以及企業領導者重視股東獲利勝過投資等。

除了這些因素，美國兩黨民主體制和政府許多政策措施都是造成製造業投資環境惡化的主因，例如科技人才和專業技術人力嚴重不足是長久存在的事實，美國政府卻視若無睹，也未拿出有效解決方法。而多年來勞工和工會都是民主和共和兩黨的軟肋，與政客結為夥伴，是兩黨為了爭取選票一意討好的對象，卻棄企業競爭力於不顧。拜登2020年大選時就高喊他是工會人，自稱是歷史上最支持工會的總統。

目前台積電美國廠進度延長1年，會否進一步延宕尚不得而知。未能依計畫完工運營，台積電至少要遭遇三層損失，一是建廠龐大投資的資金利息損失，其次是未能趕上市場時機遭到的營收損失，三是因量產時間耽誤，學習曲線落後，產品良率低造成成本相對較高。

建廠階段台積電就已遭遇如此棘手的挑戰，等到進入正式生產階段，還要面對成本高、各種人力不足、生產力低、生態體系薄弱等紛至沓來的重大問題，將讓美國投資案產生虧損或獲利不足，甚至營運未能順利，影響台積電整體研發、再投資的能力，損害其長期競爭力。

美國政府將台積電押到美國投資設廠後，就將所有設廠、營運問題丟給台積電自行解決，讓各利益團體予取予求。台積電在台灣是家股票上市公司，必須對眾多股東的權益負責，能不對在美國的投資設置停損點，該走人的時候就走人嗎？

（作者為前經建會主委、前經濟部長）