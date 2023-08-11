副總統兼民進黨總統參選人賴清德12日啟程訪問巴拉圭並「過境美國」，但出訪前，外有美國「疑賴論」難消解，內有獨派群起抗議；一邊要求他證明自己不是「台獨」，另一邊卻要求他站穩「台獨」立場，看來即使精神不分裂，賴神也要頭殼摸咧燒了。

美國對賴清德的「務實台獨工作者」定位本就充滿疑慮，最近又因他「走入白宮說」受到驚嚇。鑑於北京對賴定性為「台獨」的意志堅定，考量三黨總統參選人中，只有賴是大陸唯一不可能打交道的人選，「美國不信賴」幾成定局。

這也是AIT主席羅森柏格、處長孫曉雅之前表態，表示「美國支持台灣與大陸交流對話」、「不會支持特定總統參選人」的話中話。從這次美國限縮賴清德過境的行程，態度已十分明確，美國不可能拿國家利益開玩笑。

更麻煩的是，獨派選在賴清德出訪前放炮。賴之前說自己是「務實台獨工作者」，現在卻不認自己是「台獨金孫」，看在獨派眼裡，所謂「務實」，不就是放棄「台獨」？其餘都是話術。坦言之，賴就是和政治現實妥協，既然如此，何不光明正大宣布「台獨已過時」，好好追求兩岸和平才是正道，反正也不差那點獨派選票不是嗎？

賴清德出訪前夕，大陸11日公告，將在12日到14日在東海進行軍事演習。去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍軍演打破台海中線；今年4月蔡英文過境美國會晤美眾院議長麥卡錫，共軍也發起環台軍演。中共對台軍事演練日益靈活，若非這兩年民進黨出招助威，何能至此？為了台灣的未來，賴清德宣布「棄獨」才是真務實，也才能展現大格局。