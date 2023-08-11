鴻海集團創辦人郭台銘在2024總統選戰中，正在玩一場充滿富豪夢想和任性的遊戲。但郭台銘的財力玩得起選戰，台灣人卻恐怕沒有能力陪他玩，因為全民承擔不起這場政治遊戲的可能後果。

一般人到現在都很難理解，鈔票多到難以計數的郭台銘，什麼事都可以做，為什麼甘冒沒有誠信等的批評，硬是要投入這場勝算低的總統選舉。就這點，不少人拿美國富豪川普曾成為白宮主人，翻雲覆雨於天下的事例來看待郭台銘。不過，我不是這麼看。

有位日本成功企業家曾形容說，一個人再怎麼多錢，他能真正觸摸得到、實際享受得到的錢很有限，當一個人的錢多過某個限度，就只是銀行帳戶裡的數字。而超級富豪為了擴增自己能享受及實際觸摸到的財富限度，豐富自己的人生，就必須做或者玩一些一般人或一般富豪做不到的活動或遊戲，以示你我有別。英國巨富布蘭森（Richard Branson）就是典型的例子。他玩過駕駛水上摩托車穿越大西洋的遊戲，也搭乘高空熱氣球做環球之旅，而且他還在熱氣球飛到空氣稀薄的高空時做極限跳傘。去年，他就為了享受世界第一人的榮耀，以及4分鐘太空無重力狀態，花大錢自己打造一艘太空船，搭乘上太空玩了一回。

但不是每個超級富豪都有布蘭森的好命。今年6月發生在大西洋的「泰坦號」觀光潛水器5名乘客罹難的慘案，就讓人對超級富豪的遊戲有啟發性的認識。泰坦號觀光潛水器是由幾個富豪合資打造，可潛到大西洋深海底去觀察110年前撞上冰山並沉沒的鐵達尼號。不幸的是，坐上該潛水器的富豪還來不及觀察到鐵達尼號，就陪葬在鐵達尼號旁邊了。

玩這個潛水器罹難的富豪，有錢程度差不了郭台銘多少。其中，英國富商哈丁(Hamish Harding)擁有飛機經紀公司等產業。同船的巴基斯坦富豪達吾父子，他們家族擁有的石化和電信基礎設施產業也相當龐大，都在千億以上。

英國富商布蘭森幸運地完成了他上太空享受4分鐘無重力夢想的結果，說句不客氣話，也只是在他個人的富豪冒險遊戲上增添了一個紀錄，其他人沾不上什麼光。泰坦號潛水器裡的富豪玩家花大錢換回一場悲劇，影響所及，也只是他們自己或自己家族。但郭台銘現在玩的這場富豪政治遊戲的後果卻複雜得多，這不只是他個人的事，還牽動整個國家和人民的命運。

據新聞報導，郭台銘至今還未鬆口說他要選總統，但他擺出的態勢就是要參與總統選舉，他揭示的參選目的歸納起來就是「下架民進黨、避免戰爭」這兩句話。也就是說，郭台銘自己都認為，這次總統選舉若不能下架民進黨，台海就有戰爭危機。

但問題在於，郭台銘和他的支持者只知道高喊「下架民進黨」的口號，卻無視於他們實際上的作為卻是在破壞在野大聯盟的機會，讓這場總統選戰由不利民進黨的朝野對決或三腳督，變成賴清德躺平就能當選的四腳督。

「郭台銘參選，賴清德當選」的藍色憂慮正在各地傳開。大家恐慌的是，萬一郭台銘真的參選到底，最後又讓民進黨再次執政，兩岸可能走向戰爭，那台灣人怎麼辦？

答案很簡單，對你我一般台灣人來說，一旦戰爭開打，也不能做什麼，就是只能聽天由命。但對郭台銘這樣擁有私人飛機的富豪，他要趁早移民或逃到國外都容易得很，到海外生活，他還是那個能讓人或鬼推磨的富豪郭董。

所以你願意陪郭台銘玩這場富豪選總統的政治遊戲嗎？你願意承受萬一「郭台銘參選」，讓「賴清德當選」的代價嗎？郭台銘玩選舉只是花他一部分的財產就可以玩得表面上風生水起，但他任性的結果，卻可能賠上整個國家未來的前途和人民的身家性命，台灣人民可玩不起！