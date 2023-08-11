珍妮佛‧勞倫斯以《飢餓遊戲》成為90後實力堅強的好萊塢明星，最近在喜劇電影《珍愛硬起來》中全裸演出。說實話，看完還真不明白小珍這全裸鏡頭的目的，不是為了性感（想想莎朗‧史東的《第六感追緝令》），也不是為了推進劇情，更談不上過去影劇版愛用的脫戲名言「為藝術而犧牲」，頂多成為衝票房的子彈。但小珍加入演出，還親任製片，率性告訴全世界，這就是她的選擇。

《珍愛硬起來》的起點是真實的，編劇在著名的分類廣告網站Craigslist看到有對父母想用一部別克老車為代價，找20歲上下的女孩跟兒子「約會」登大人。劇本安排富爸媽擔心19歲草食男兒子（安德魯‧巴特‧費爾德曼飾）缺乏社交信心，偷偷刊登廣告，沒想到引來面臨財務危機的曼蒂（珍妮佛‧勞倫斯飾），她是個30多歲的uber司機，車卻遭拖吊抵債，如果不能開車賺錢，連房子都保不住，只能想辦法裝年輕、裝性感，努力搞定這白富傻宅男。

與性有關的喜劇一直深受觀眾喜愛，還記得《哈拉瑪莉》裡的拉鏈與髮膠、《當哈利遇上莎莉》的咖啡店高潮，還有《美國派》，這些妙不可言的場景，即使過了二、三十年，還是讓人津津樂道。但最近幾年較少出現現象級的喜劇片，有人說是好萊塢大片預算太高，排擠了喜劇，但更困難也最基本的，還是要有好的劇本。

像《珍愛硬起來》有好卡司，某些橋段單獨看都挺好笑的，珍妮佛‧勞倫斯踩直排輪爬上樓梯頗荒謬，馬修‧柏德瑞克與羅拉‧班南蒂飾演的文青富爸媽裝模作樣幫兒子拉皮條，非常可笑，但整部電影就像一部配備精良卻怎麼都開不快的跑車，讓人忍不住跟著女主角氣急敗壞起來。

至於珍妮佛‧勞倫斯為什麼要在片中全裸？我想，這是一段長期演進過程，尤其她曾是裸照外流的受害者。

對女演員來說，身材外表一直受到嚴格檢視，但不代表她們對審視與窺伺沒有意見。珍妮佛之前在《紅雀》已經挑戰過全裸演出，後來在寒冬穿著性感禮服宣傳電影，輿論批評好萊塢讓女星在冷風中扮性感的慣例，是種對女性的剝削，結果珍妮佛主動跳出來反擊說：「就算我冷，也是我的選擇！」我想，她也是想藉著《珍愛硬起來》告訴外界，不管穿什麼或是穿不穿，都是老娘說了算！裸或不裸，都是自然。

《珍愛硬起來》的女主角最終決定自己選擇生命的方向，掌握自己生命的方向盤，大步推進人生。其實無論是誰，應該都要有大步向前的底氣，畢竟一直模糊不明、曖昧難分，結果就是哪裡也到不了，Uber司機如是，好萊塢女明星如是，即使是總統候選人，也是如此！

（作者為作家）