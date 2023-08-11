大陸文旅部日前宣布第3批國民團體出境旅遊國名單，包括日本、韓國、美國、英國、德國、澳洲等，一共78個國家，其中沒有台灣。對此，交通部長王國材表示，兩岸交流應基於對等原則，因此，目前也不開放台灣團客赴大陸旅遊，觀光旅遊業者感到非常失望甚至憤怒，揚言不排除將上街抗爭。

交通部在去年10月13日重啟國境大門，因此國人已可自由出入境，不過，團客仍無法去大陸旅遊。今年5月大陸國台辦宣布恢復旅行社經營台灣團客赴大陸旅遊，但陸委會和交通部並未取消台灣旅客赴大陸的「禁團令」，因此，即使大陸准許台灣團客赴大陸旅遊，但台灣民眾還是去不了，因為蔡政府不准。

目前兩岸的旅遊規範是：自由行不受限制；團客部分，台灣團客單向受阻；大陸對大陸團客能否到台灣旅遊，一直沒有明確的態度，但旅遊業者的解讀是大陸沒有開放團客來台，蔡政府也沒有開放大陸團客來台，所以大陸團客部分，可視為雙向受阻。

陸委會一再強調，大陸沒有開放團客，所以台灣也不會開放。看來，蔡政府要求的是相互公平對待。不過，從上述的分析可知，其實大陸方面還是比蔡政府更開放些，如果真要談「對等」，那蔡政府也應該如大陸在5月宣布開放台灣團客一般，直接單方面宣布開放大陸團客來台，大陸要不要開放、何時開放，就讓對岸民眾去向他們的政府爭取。台灣的態度如此落落大方、信心滿滿，豈不更令人敬佩。

蔡政府開口閉口要協商、要對等，其實反而顯得小家子氣。大陸日前才開放民眾可赴美國等國家旅遊，但部分國家因疫情管理相對沒有那麼嚴格，所以先前並沒有禁止該國團客赴大陸旅遊，頂多只是發旅遊警示，提醒該國國民到中國大陸旅遊要特別小心之類的。這些國家之前可沒有說，因為中國沒有開放團客來我國，所以我也不開放團客去大陸云云。

更何況，一路以來，其實大陸在兩岸交通方面，開放的速度和幅度都比台灣快且大。如今年2月1日，大陸國台辦宣布增加16個兩岸直航航點，陸委會在3月10日宣布開放10個定期航班航點，開放時間慢了1個月且航點減少。陸委會說，已開放的航點班機沒有滿載，所以不需要開放那麼多航點。

這是雞生蛋、蛋生雞的問題。兩岸hold著團客不開放，旅客人數不足，班機當然坐不滿。如果兩岸旅遊熱絡，有了穩定的客源，自然班機就會坐滿了。

兩岸政府如果事事都要計較，那就只會寸步難行。何況，從現實層面來看，台灣的觀光旅遊業需要陸客顯然比大陸旅遊市場對台灣團客的需要要大得多，政府若願意放寬心胸，那不只是實踐蔡英文多次強調的對大陸釋出善意，更是在幫助自己的人民、拯救自己的產業。

如果蔡政府就是無法苦民所苦、就是無法對觀光旅遊業在疫情這3年所經歷的艱難有同理心，那業者只好走上街頭自救了。大選之前，看在選票的份上，想必民進黨政府不敢再對觀光旅遊業者的訴求置之不理吧！

（作者為作家）