民眾黨主席柯文哲是否會選到底，一直備受關注，而柯11日宣示，「一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」，加上日前媒體報導也指柯「不當副手」的原則，柯的競選態度與立場已愈來愈清晰 ，從戰略觀來看，柯參選立場強化至少可以達到「制郭、壓侯、鼓舞士氣」一石三鳥的效果。

以「制郭」來說，眾人皆知郭台銘一直想與柯合作，甚至達到「郭柯配」的目標，目前看來郭已和國民黨分道揚鑣，也可能覺得和國民黨談判未必能討到便宜，所以一直鎖定柯，不論是從5月底金門行和柯互動密切、十指緊扣、海誓山盟，或是近期柯演唱會時送花籃並寫道「一人走得快、一群人走得遠」。很明顯的，郭一直對柯進行「騷擾戰略」，畢竟郭可藉此形塑強強聯手的想像，主導媒體議題設定並創造懸念，也可形成對柯的壓力，讓柯受制於郭的戰略框架。

如今柯放話講白了，不僅強調不當副手，更加碼宣示「參選到底」，首要目的當然是針對郭台銘，畢竟郭、柯選票重疊性高，在郭又想對柯蠶食鯨吞之際，柯若拿不出有效制衡的方法，郭便能挾柯建構自己的主場，達到實質「併購」的效果。現在柯反守為攻，破了郭的戰略企圖，如此一來，郭不僅無法藉挾柯虛張聲勢之外，又無法回頭和已定於一尊的侯友宜或國民黨談，便可能有進退失據的風險。

至於「壓侯」則是柯的第二個目的，畢竟現今柯仍穩坐第二，仍贏侯友宜，柯想藉這些論述，不僅持續累積和國民黨在藍白合議題上的談判籌碼，也想藉「參選到底、不當副手」來震懾侯友宜，給侯強大壓力，迫使其在情勢不可逆的時候，認真思考「當副手」的問題。

侯友宜現今亟欲擺脫「老三」困境，雖然持續努力，仍力有未逮，況且侯陣營現今還面對黨內派系挺郭、甚至不甩黨紀，黨中央優柔寡斷，不敢斷然處置的問題，侯團隊就算祭出「關公」重然諾的廣告想向郭攤牌，若黨中央硬不起來，侯只能坐困愁城，眼睜睜地讓柯變成非綠的主流。

這次總統大選結構很清晰，賴清德支持度一直無法超過4成，但6成民眾又想下架民進黨，關鍵便在於非綠如何整合。若柯的策略能奏效，郭真的進退失據被邊緣化，或索性不參選了，侯又無法在短期內「超柯趕賴」，坊間勢必有「柯侯配」的聲音，壓力便會轉到國民黨與侯身上，若藍軍仍逆勢不願與柯協商，非綠支持者搞不好連國民黨區域及不分區立委都不支持，這當然也是柯的盤算。

最後，鼓舞黨內士氣也是柯論述的目的，畢竟柯參選到底的戰略目標便是搶攻政黨票、擴張不分區席次，柯只要選到底，坊間預估立委沒有10席也有8席，即便民眾黨區域立委不強，但柯只要在特定選區中提名，仍有讓藍軍參選人落選的能力，柯對藍軍已有滿滿的制約力道，既然攘外已經有成，順勢鼓舞內部士氣、強化領導權威，也是穩賺不賠。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）