審計部日前公布「前瞻計畫特別預算審核報告」，由於民進黨執政縣市分配到的預算，明顯高於國民黨執政縣市，引發藍綠大不同、甚至同島不同命的慨嘆；其中，最受爭議的是台中市的前瞻預算金額竟然僅有高雄市的四分之一，且一條台中捷運藍線遭到中央6次退件，難怪台中市長盧秀大嘆心酸及委屈。

消極拖延 黑鍋台中揹

對此，外傳一再阻擋中捷藍線規畫書的前行政院長蘇貞昌特別澄清表示，因為這條捷運線的經費「暴增」了633億元，中央當然要更審慎。言下之意，蘇貞昌自認是在為國庫把關，所以擋下中捷理所當然。

這話聽起來好像有道理，不過，蘇貞昌似乎忘了高雄前鎮漁港預算3000萬元，但中央竟超大手筆給了81億元，經費暴增270倍；新竹棒球場3億變12億元，增加4倍；桃園市鐵路地下化工程預算從300億增為4倍至1200億，從綠營執政縣市的例子來看，蘇貞昌怎麼沒有堅持要為國庫把關？而到了中捷藍線的經費從981億元增加為1615億元，增幅只有64%，蘇貞昌就突然「醒過來了」，認為必須要審慎審查？

台中市政府的案子都已經送到中央，且交通部已經通過了，連環評都過關了，中央認為台中市政府提的經費增加太多，也應該明確要求台中市政府說明清楚，而不是退件或是將案子束之高閣，不管不顧，一再拖延，態度如此消極，難免令人感覺行政院根本就是不想理會中捷藍線。

已有紅、橘兩條捷運的高雄市，第3條高雄捷運黃線2020年3月送件，經環保署、交通部於2021年7月通過評估報告，行政院2022年3月核定通過。從提案到中央核定，只用了2年時間。

相形之下，中捷藍線綜合規畫在2021年3月送審，中央超過2年5個月沒有核定；捷運綠線延伸線於2020年10月經交通部審查同意並提報行政院審議，不料遭行政院退件，導致延宕至今已超過3年又1個多月。民進黨中央對藍綠執政縣市有沒有差別待遇，一目瞭然。

全台機車數量最多的高雄市，正在興建第3條捷運，排名第2的新北市，拜雙北路網之利，已有5條營運中的捷運，3條興建中，1條規畫中。台中為6都之一，且是少數近年人口呈現成長的都市，小汽車數量全台第1，機車數量則為全台第3，至今捷運只有1條。此外，因中火的火力全開，台中空汙問題向來令市民苦不堪言，亟需便捷的大眾運輸系統，以減少都市碳排，然而，中央卻連條延伸線都不給，遑論新線，真是讓台中人情何以堪。

而中央耽誤的黑鍋卻讓台中市政府來揹。中捷藍線原本規畫2033年通車營運，但案子現在還躺在行政院，民進黨台中市議員指責台中市府人力不足、效率太差，才會讓中捷藍線的報告屢次被退，影響進度。然而台中市政府的規畫書，行政院就是不審，這怎麼能怪中市府？應該怪中央吧！

中部發展 應整體考量

立法院副院長蔡其昌強調，中市府一直都沒有拜託他協助跟中央溝通。言下之意，中捷藍線命運多舛，就是因為台中市府沒有去「求」綠營的緣故；蔡其昌2022年選台中市長時，曾誇下海口，只要他當選市長，中捷藍線鐵定4年內動工，不知中央一直按兵不動，與蔡其昌落選有沒有關係？

有人說中捷綠線還在虧錢，台中市沒資格要求蓋第2條捷運。眾所周知，捷運必須具備路網以及周邊配套，才能吸引更多民眾搭乘。目前台中僅有一條捷運，方便性不足，觀光用途大於台中及附近民眾的日常通勤所需，當然會發生運量不足、賠錢的問題。中央若繼續卡下去，只怕民眾交通習慣固化，最終連對綠線都興趣缺缺了。

事實上，台灣的捷運很難不虧錢。台北捷運的運輸本業從未賺錢，幸賴車站廣告、地下街場租等副業挹注才有獲利；高雄捷運營運第10年才首度由虧轉盈。但北捷和高捷均未攤提軌道、場站及維修廠的折舊成本，可以說，兩捷根本是「虛胖」。

因此，若用虧損擋中捷，並不公平，行政院應從中部地區整體發展之需、建構友善綠色之交通環境與低碳城市等角度，思考中捷的規畫策略，並加強與地方政府合作，才是施政的正道。