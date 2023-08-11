6月初美國會兩黨協商通過暫緩實施債務上限，美債問題船過水無痕，未料惠譽信評無預警調降美國主權債信評等，從最高AAA下調一級至AA+。根據惠譽降評聲明，美國國債問題加速惡化，預估2023年美國政府赤字占GDP比將達6.3%，較2022年驟增2.6個百分點，接下來2年將進一步攀升至6.6%及6.9%，政府負債將同步巨幅增加。但美國長期陷入債限僵局政黨惡鬥，政府治理能力遠不及信評同等級國家。

去美元化風潮漸成形

惠譽降評的理由充分，以債務規模來看，長期財政赤字讓美國債務日益擴大，如今已達空前的31.4兆美元。美國國會預算辦公室預測，未來10年美債將以每天52億美元的速度增加，2033年美國未償公共債務將達到52兆美元，大眾持有聯邦政府債務占GDP比將達到118.9%，較今年98.2%高出近21個百分點。債務增長速度高於經濟成長速度，代表政府借來的錢無法創造等值的經濟效益，債務螺旋將壓垮政府的信譽，進一步拖累經濟表現。

不過，美國財政部長葉倫，及重量級經濟學者桑默斯、克魯曼等紛紛指出，這是不需要擔心的問題。以美國的經濟規模、科技實力與美元國際地位，就算債務持續攀升，美國還是有能力解決，不至於走到無法償債或發債的地步。克魯曼更是直言，憑藉著美元在國際上的信用，美國擁有印鈔終極武器，何況對照日本債務規模（占GDP比重），美國其實一點都不嚴重。

確實，相較於標普全球於2011年首次降評美國債信所引發的巨大衝擊，這次不管是股市或是債市，影響的時間及規模都不算大，顯示市場投資人對美債有信心。不過，短期沒有問題，不代表長期沒有毛病。特別是美債規模持續快速膨脹，加上債限鬧劇明年中可能又將重來一次（暫緩期限到2025年1月1日），難保市場不會變心、重演拋售美債劇情，恐怕會對美元長期價值造成折損。

更何況，國際去美元化風潮逐漸成形，美元國際地位受到挑戰。根據7月初IMF公布的官方外匯儲備貨幣構成數據（COFER），美元是全球央行最愛持有的貨幣，占比高達59%，但這個數字是近30年的最低點，較2001年72%少掉13個百分點。美元作為外匯儲備貨幣，重要性已大不如前。

提高人民幣國際使用

美元地位弱化趨勢，除了與1999年歐元上路有關外，2009年大陸啟動人民幣國際化措施，人民幣快速崛起，更是關鍵因素。這不只表現在人民幣外匯儲備占比的提升（從無到有，2023年第一季已達2.6%），也反映在企業、個人及投資者的跨境交易上（包含貿易與投資）。

根據大陸外匯管理局的統計，若按交易結算貨幣進行分類，2023年第二季人民幣在大陸跨境交易中占比已逼近一半（49%），不僅創下歷史新高，也是首度超越美元占比，此一趨勢仍在持續。

這意味人民幣作為外匯儲備、貿易及投資結算貨幣的角色，正在突顯。尤其與大陸友好國家，如金磚國家、中東及中亞地區，甚至是東協等，使用人民幣結算意願明顯高於其他國家，成為人民幣國際地位提升最大助力。

短期美元國際地位仍難以撼動，也讓美國可以持續透過發債，向世界各國課徵「鑄幣稅」（seigniorage），來融通其赤字。只是，長期來看，隨著各國加快去美元化步調，以鄰為壑的債務貨幣化模式，恐怕難以為繼。對此，北京或許更該思考的是，如何具體擬定策略、加速人民幣國際化進程，藉此提升人民幣國際地位。

短期還是要先穩住人民幣走勢，不能讓貶勢繼續擴大。長期則要全面活化人民幣市場，提高人民幣國際使用範圍與頻率。不管是作為跨境貿易結算貨幣，或是作為投資商品貨幣，甚至作為各國央行儲備貨幣，都必須想辦法讓境外機構、跨國企業或人們願意持有。而想要達到此目標，絕對需要一個較為強勢（升值）貨幣支持。