著名的美國哥倫比亞大學教授傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey Sachs）近日訪台，在唐獎、慈濟、中研院、全球永續焦點論壇等處發表推廣「永續發展」理念的演講，在台灣知識圈颳起一陣不小的旋風。

有趣的是，薩克斯的演講大可以讚揚台灣的種種成就，但他並沒有這樣做，而是一針見血地批評了台灣錯誤的能源政策，且缺乏長期規劃的治理，如同美國政客一般為求勝選而短視近利。故而在大眾媒體上，薩克斯對台灣的苦口婆心，反而不受鎂光燈所樂見。

事實上，薩克斯數十年來致力於推廣的「永續發展目標」（SDGs），不僅只是應對氣候變遷、貧富差距、環境保護等問題的治標策略，而是從根本上直面西方主導的資本主義全球化對世界所帶來的威脅，尋求知識典範的治本轉移。

薩克斯成名甚早，源於其為前蘇聯國家經濟重建所設計的「休克療法」，以「休克療法之父」走紅。然而，從1991年至1995年，俄羅斯的GDP下降超過40%，休克療法給俄國帶來的是漫長的經濟衰退，以及政府財政緊張。原先做為自由主義、市場經濟、華盛頓共識最有力信徒的薩克斯，從而在思想上進入了一段長時間的迷茫期。

薩克思在看清以美國為主的西方資本主義國家偽善的面目後，經過意識形態的徹底解放，從知識上回歸務實理性的本質，搖身一變成為國際輿論場上知名的「反美鬥士」。連續兩年被《時代》雜誌評為「世界百名最有影響的人物」之一，也被《紐約時報》稱為「世界上最重要的經濟學家」。

薩克斯最為人津津樂道的一役，乃2022年9月出席「雅典民主論壇」時舌戰群雄，將矛頭指向英美推廣的「民主」制度，對外其實是無情的帝國主義者。他也認為，世界上的貧困問題，從來不是缺糧食和財富，而是列強掠奪貧窮者，尤其他所處的美國，毫不關心國家內部與世界上的貧窮問題。

也因為如此，薩克斯在西方主流媒體上逐漸不受待見，但他仍然持續勇敢地誠實發聲，既為俄烏衝突的和平解決而奔走，也為世界重新理解中國的政治與發展體制提出獨到見解。薩克斯力排眾議，在他看來，中國的「一帶一路」倡議，以及消除貧困等做法，都是當今世上極其重要的積極貢獻。

從薩克斯的思想轉變，令人看到台灣所身陷的困境，最大問題便在於政治意識形態上的緊箍咒，致使台灣從政治人物到民間社會，都無法理性地看待世界的轉變，以及台灣何去何從的選擇。無論是爭議頗大的「非核家園」說法，還是賴清德近日提出以「民主自由」做為兩岸關係的「定海神針」，平心而論，這些難道都不是偽善式的意識形態口號，而非直面歷史與現實問題破釜沉舟式的具體對策。

薩克斯的訪台旋風，給台灣上了一堂意義十足的課，不只在於加深了台灣社會對永續發展目標的認識，更在於他人生思想轉折過程中的意識形態解放──後者對台灣而言，更是破除政黨惡鬥與民粹當道的當務之急。由此來看薩克斯演講中對台灣政治路線的批評，寄望於兩岸的和平對話，反而是給台灣的一記當頭棒喝，也是一帖苦口良藥。

（作者為《香港01》駐台首席記者）

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