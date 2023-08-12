7日，仍在暑假中的台灣大學生劉禹莀早早地起了床。洗漱過後，她乘上地鐵，穿越整個蘇州古城前往蘇州誠品書店。清掃桌面、整理文具與書籍、引導客人，伴著書香，劉禹莀開始新一天的實習生活。

2023台灣大學生蘇州實習就業特訓營7月20日在蘇州啟幕。一個月的時間裡，十餘名台灣青年被分配至不同的實習崗位，在工作中發現蘇州、瞭解大陸。

作為一名愛書女孩，劉禹莀在台灣時就喜歡讀大陸的小說，對書中的歷史故事、大陸的人文風貌非常感興趣。為此，劉禹莀專門報考了南昌大學的漢語言文學專業。閒暇之時，她會去書中出現的地點走走轉轉，「發掘中華文化的獨特魅力」。

談及本次的實習崗位，劉禹莀說：「誠品書店是島內知名的連鎖書店，這次能到蘇州誠品書店實習，親切感油然而生。我未來想要留在大陸從事出版編輯方面的工作，也希望藉著這次在書店的實習機會，對大陸的圖書市場有更深入的瞭解。」

8月7日，廖愷惠正在完成文書工作。連續三個假期在大陸實習，她對一些工作已是駕輕就熟。（中新社）

來自兩岸婚姻家庭的廖愷惠是鄭州大學國際經濟與貿易系的大三學生。小時候在蘇州太倉長大，中學時期在台灣讀書，考大學時，廖愷惠必須在自己的兩個故鄉中做出選擇。「我認真思考了一下，覺得自己還是更喜歡大陸的飲食和環境，所以選擇到大陸讀大學。如果可以的話，也想畢業之後留在大陸工作、生活。」

福建平潭的中國銀行、江蘇昆山的仁寶集團……為了積累經驗，廖愷惠已連續三個假期選擇在大陸實習。她表示，台灣大學生蘇州實習就業特訓營為台青提供了心儀的工作崗位，為大家將來在大陸的發展打好基礎。廖愷惠的一些島內朋友很愛看大陸的電視劇和綜藝節目，對大陸充滿好奇心。廖愷惠也會把自己的實習經歷、在蘇州的旅行見聞告訴他們，鼓勵大家來共享大陸的發展機遇。

8月7日，彭聖輝正在指導台灣大學生們。（中新社）

暨南大學學生樊蘋萱正與其他5位台灣大學生一道在台企明基電通實習，其中3人是第一次來大陸。「一來到這裡，台辦和台協就幫大家辦好了銀行卡，我們會教第一次到大陸的同學綁定支付寶，推薦大陸常用的手機App。」如今，一行人早上通過「滴滴出行」打車前往工作地點，晚上用「美團」點上幾份大陸的美食一飽口福。對大陸移動支付方式與手機App的便利，台灣大學生們讚不絕口。

樊蘋萱實習的明基電通今年是第三年接納台灣大學生前來實習。明基電通人力資源總監彭聖輝表示，通過實習營的活動，公司可以招到優秀的人才，台灣大學生可以瞭解大陸的市場、熟悉大陸的就業環境。公司今年專門配備了輔導員幫助台灣大學生更好地熟悉工作、融入大陸，期望能吸引更多台灣的青年人才來大陸發展，促進兩岸青年交流。（鍾升/中新社記者）

（本文來源：中新網）