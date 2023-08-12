中國浙江海事局於8月11日早上公布，8月12日1200至8月14日1600時，在29-47.0N、123-27.0E；29-47.0N、124-48.0E；29 -17.0N、124-48.0E；29-17.0N、123-27.0E四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止駛入。由於，共軍演習期程，正逢賴清德副總統過境美國，引發國內媒體高度關注。

副總統賴清德訪團將於8月12日下午啟程，同日抵達美國紐約過境，13日晚間離美，14日早上抵達巴拉圭，15日參加巴拉圭總統當選人貝尼亞就職典禮。16日早晨離巴，當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，預計18日清晨返抵國門。

首先，夏季為世界各國軍隊演訓時段。共軍東部戰區除每日有共軍機艦活動於台灣海峽中線、台灣西南、東南等空、海域。其他有關上述之相關類似軍事演習、軍事任務等，均未在台灣周邊海域進行。國人無須擔心！

其次，查詢近期發現浙江溫州以北至浙江舟山，有8月9日1800至8月11日1800時，在舟山東南，範圍4,199 平方公里，進行軍事演習；8月10日8月10日0900至1300時，在浙江象山港以東至東南，範圍367 平方公里、8月10日0900至2100時，在象山港東南，範圍420 平方公里，均執行實彈射擊；8月10日1200至1600時，在台州東北至東南，範圍1,480 平方公里，進行實彈射擊； 8月12至14日在浙江舟山東南約124公里、範圍約7278 平方公里，進行軍事演習等。從前述軍事演習與實彈射擊範圍，為東部戰區年度例行性演訓任務，執行「近海防禦」戰略。

最後，依據共軍以往針對「外軍演訓期間」前或後、演訓區域之相對位置，發現可能與7月26日至29日日法空軍聯合演訓在日本宮崎縣的新田原基地有關，研擬相對兵力部署與武力展示。前者期間，日本航空自衛隊派遣F-15、F-2等戰機，法國空軍組織2架陣風戰機、1架加油機和1架軍用運輸機等約120人參加訓練。再者，可能對義大利空軍近日組織空中加油機和預警機、4架F-35A隱形戰機等約160人，8月2日至10日在石川縣小松基地與日本航空自衛隊舉行聯合訓練示懾。

賴清德競選辦公室、我總統府不斷對賴清德「走入白宮」之說，消音滅火，以及聽聞美方不安排賴清德與美方重要人士會晤、與敲鑼打鼓之聲勢。雖近日共艦在台灣周邊海域有從先前11艘降至5至6艘，共機數量、跨越台海中線、台灣西南等舉措看似對我減壓之情況。據信，中國外交部、國台辦、甚至解放軍國防部，將對台美、台巴互動之舉，「聽其言、觀其行」，見機行事。有關後續，持續關注中。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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