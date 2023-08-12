對日本首相岸田文雄來說，這個夏天並不好過。外交上，8月就有兩件大事：18日的美日韓高峰會，以及月底要排放「核處理水－核污染水－福島核水」，兩者均涉及複雜的外交運作。而在內政上，今年日圓匯率動盪、物價上揚，酷暑與多颱造成天災人禍，還有國民身分證數位化引發隱私爭議。內外交迫下，岸田的民意支持率急降，也打亂了他提前改選國會的布局。

「民意像月亮，初一，十五，不一樣」，近一年來岸田的支持率，從去年8月的55％、今年3月的48％，再到6月的45％，其實已是日本政壇少見的優質表現。其間，雖然有前首相安倍遇刺後的用公帑辦「喪禮外交」惹議，還有一度考慮加稅以提升防衛預算到GDP的2％，引發民意反彈，以及岸田長子因兩年來的不當行為辭去首相秘書官職務，但這三件事似乎都沒影響到岸田內閣的支持度。今年5月，日本身為七大工業國（G7）的輪值主席國，於廣島舉辦G7峰會，7月岸田前往北約和歐盟參加峰會，加上日韓領袖改善關係的「穿梭外交」，凡此都受到國內輿論的肯定。

然而到了7月下旬，情勢卻急轉直下。根據「每日新聞」和「朝日新聞」的最新調查結果，岸田內閣的支持度分別降至24％和28％。從6月的45％，陡降至7月下旬的不到30％，有三個轉折是關鍵：

首先，執政的自民黨政治人物和內閣首長，長期存在政治獻金的非法使用問題，只要有新例出現，輿論的不滿情緒就會升高。偏偏今夏酷熱、颱風頻繁釀災，加上日圓貶值、民生物資價格上漲，導致民眾質疑岸田內閣的應變能力，對自民黨的支持度銳減。

其次，是「核處理水－核污染水－福島核水」的排放問題。按理，日本政府已取得聯合國原子能總署的科學證據和安全保證，岸田18日在華府參加美日韓峰會，也可望獲得美國總統拜登親自加持，返國後於8月底，就啟動「核處理水－核污染水－福島核水」的排放，一舉解決十多年來的難題，無疑是最好的政治時機。但實情是，除了本國漁民反對，日本消費者也表達嚴正的關切。更重要的是，日本和南韓基礎薄弱的政治互動，因為南韓民眾的強烈不滿，極可能毀於一旦；而日本與中國大陸原本就緊張的關係，更因此雪上加霜。

令人尷尬的是，岸田將赴華府參加美日韓高峰會的當下，美國民眾正熱衷於觀賞《奧本海默》和《芭比》兩部爆紅電影，進而掀起「芭本海默」（Barbenheimer）迷因風潮。不論是前者原子彈之父的傳記電影，或後者男女主角熱烈慶祝的歡樂場面被P上核爆背景，都觸動廣島和長崎在二戰被原子彈轟炸的敏感神經，對於剛於6日與9日舉行原爆78周年紀念儀式的日本社會而言，不啻在傷口上抹鹽，日本民間更已掀起拒看「芭本海默」浪潮。而岸田在18日峰會場合，如何針對中國大陸和北韓的區域政治軍事議題表態，也備受外界矚目。

其三，日本政府的數位化程度不足，「電子化政府」的第一步，就是在2016年引進整合健康保險、戶政稅務、國民基礎年金，一組12個號碼的「國民(身分)號碼」。因現在使用的健保卡將在2024年停用，岸田政府想藉此機會進而將國民身分號碼「(沒有附相片的)通知卡」，變成是IC晶片卡，「一卡在手」的辦理手續複雜難以理解，也無法做為正式的身分證明文件，能取代的功能有限，因此引發民眾激烈的反對意見。特別是，個人隱私的保護和相關配套措施，都還沒有經過資訊安全的考驗，因而直接反映在民意支持度的大幅滑落。

半年前，挾著民意的支持，可能在9月提前改選國會的岸田，如今已喪失推動改選的政治動能。施政如何讓國內民眾有感，是他8月下旬的重中之重。就此觀之，則近在眼前「核處理水－核污染水－福島核水」的排放時程，以及接納民意、做好政策溝通與說明，妥善處理「國民身分通知卡升級為晶片卡」的內政大事，才是此時此刻的當務之急。