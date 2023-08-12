隨著2024年台灣選舉日益臨近，藍綠白三方相互攻防，大陸與美國乃至日韓歐洲相關力量也密切關注。 考慮到近年來海峽兩岸以及中美關係的緊張，台灣選舉結果可能對全球地緣政治的版圖產生較大的影響。 對於當前台灣內部的新發展以及海內外各方力量互動，個人有兩個基本判斷，與各位讀者分享。

首先台灣問題是中國核心利益，但是台灣問題很大程度上取決於中美關係以及雙方的戰略互動。 而中美關係的態勢在很大程度上取決於中國國內能否保持穩定和健康發展，能否保持綜合國力的穩步提高。 儘管中方已經反覆表明台灣問題是中國的核心利益，是紅線。 但是在中美博弈的背景下，美方已經偏離了一個中國政策，台灣藍綠白各方雖然具體態度有所差異，不出所料也基本會隨著美國的基調起舞，不會偏離太多，至少不太可能有主要政治力量主動往大陸立場靠攏。

總之，台灣主要力量的立場應當放到中美博弈的大背景下去理解，兩岸關係的走向歸根到底要看中美關係的發展以及雙方戰略態勢的轉變。 而後者很大程度上取決於中國國內能否保持社會穩定和經濟持續發展以及在此基礎上穩步提高綜合國力。 中美對抗既有結構性的因素也有人為的影響。 從美國近年來的政治發展來看，對華強硬已經基本成為兩黨共識，拜登政府在中美關係上基本對特朗普的政策是蕭規曹隨，即便在某些方面有所改善也難改大局。 中方似乎也對短期內改善中美關係不抱太大希望。

在此背景下，中國固然應該依然積極尋求改善中美關係以維持並提升中國繼續發展的國際環境並推進全球共同治理的重要議題，更重要的卻是需要意識到打鐵還需自身硬，把注意力從中美競爭適度轉移，做好自己的事情，以發展自身、達致善治為目的。 中美競爭並非是以一方打敗並消滅另一方為最優解，作為世界上最大的兩個經濟體，中美迥異的政治制度和發展道路在某種程度上都是人類文明的成果，歷史並未終結，中美可以互為鏡鑒。 從全球的角度來看，台灣一隅之地，不應該成為中美關係中的決定性因素。

其次，雖然近年來每次台灣大選幾乎不可避免都會牽動兩岸和中美關係，也無法擺脫兩岸關係、中美博弈的影響，尤其是在中美競爭日益激烈的今天，台灣統獨問題顯然是繞不開的重要議題。 但是我們需知台灣選舉也是台灣民眾踐行民主權利、追求善治的機會。

目前而言，參與2024年總統選舉的綠營、藍營，以及欲打破藍綠藩籬的白色力量在眾多的台灣政治經濟以及社會問題上都有論述後互有攻防。 特別值得注意的是雖然台灣民意對民進黨過去幾年執政情況並不很滿意，但是代表白色力量的台灣民眾黨候選人柯文哲和國民黨候選人侯友宜民調幾乎都難以擊敗民進黨候選人賴清德，郭台銘不論是代表國民黨還是獨立參選，在民調上與賴清德相比也不占優。 藍白兩黨接下來的策略至關重要，尤其是國民黨，目前侯友宜與柯文哲民調已經出現交叉，網上聲量也不如後者，加之內部團結問題也讓不少人詬病。 考慮到許多台灣民眾尤其是年輕人討厭民進黨也討厭國民黨，柯和民眾黨作為新生力量，反而有一定的想像空間。 藍白能否團結是能否下架民進黨的關鍵。

就兩岸關係而言，和平依然是最大的公約數，這從台灣三大主要政黨民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人基本立場可知。 雖然3位候選人無人公開友陸，畢竟台灣的選舉政治生態就是親中沒有市場，而被美國討厭很難勝選，但也基本都已表達希望能維持兩岸和平的訴求，包括民進黨候選人賴清德也表態未來要為和平奮鬥。 雖然賴、侯、柯所言和平具體內涵有所不同，但在武統的達摩克斯之劍之下，台灣一般民眾也同樣由維持和平之需求。 在此背景下，不管台灣選舉結果如何，擴大兩岸社會文化交流依然有積極意義。

（作者為佐治亞大學國際事務系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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