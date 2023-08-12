民進黨有兩大罩門，一是去中謀獨，賴清德與蔡英文做法不同，相同的是一切為選票，賴顯然無法接受英系人士指點，一朝天子一朝臣，本無可厚非，但極有可能政策爆衝，帶來不可預知的風險與危機，從民進黨政策的推動來看，身兼黨主席的賴清德會提名什麽樣的人？又會有什麽法理台獨及去中華民國化的台獨立法？這也充滿變數，這種不可控制儼然已經成為疑賴論，巴拉圭行或許可以窺見一斑。

民進黨另一個罩門便是意識形態牢不可破的反核情結，這中間涉及到龐大的利益，據媒體報導，民進黨立委賴品妤嗆侯能源政策。一位女性滿口髒話幹話，顯然家教素質出現問題，經查賴品妤可能忘記其父賴勁麟登記18家綠能相關公司；且賴勁麟是20家公司的負責人。這中間的利益糾葛，足以變更美日等核電機組運作的現行情況，讓台灣的能源政策再度陷入朝野爭議的風暴中，試問一個不穩定能源政策主張的賴清德，怎能期待內政安定的台灣。

日前國民黨總統參選人侯友宜召開記者會，揭示2024大選當選後台灣的能源規畫。他強調，2050年台灣要達成淨零轉型，核能必須成為選項，若當選，將推動核四安全重啟。至於有人質疑他重啟核四，是討好藍營選民，侯友宜妙答全球多國都重返核能，不知道這些國家也屬「深藍」陣營？民進黨逆勢操作，合理的懷疑背後顯然不單純，具有龐大的政商利益。

就在外有兩岸暴衝 ，內有能源政策變化的不穩定性，台灣的未來怎不令人擔憂？近來更傳出蔡英文鄭文燦等人論文風暴亦有賴的影子操作，這些政治陰謀骯髒到令人厭惡，倘若蔡鄭還企圖在賴上任後確保他們安全，豈非天方夜譚？

疑賴不是空穴來風，多半是來自賴自己的失言及操作的不漂亮，如果美日仍繼續支持賴，恐怕日後不知會付出多少的成本代價？身為台獨金孫的賴清德從和平保台及四大支柱後，在過境美國前又拋出走入白宮，這並非失言而是他真心的期盼，他的台獨暴衝已替中美及兩岸關係添足了柴火，只差最後點火的動作，賴清德掌握了點火的主動權。台灣民眾萬不能被炫惑，必須聽其言觀其行，賴清德為了騙台灣民眾的選票及美日的支持與信任，既要打和平牌，又必須要與台獨基本教義派及深綠交心，更要安撫蔡英文，搞定鄭文燦，這中間充滿著政治權謀詭辯算計與安撫的高級騙術，只是為達目的不擇手段。

更甚者，賴清德吃定美國反中抗中的堅持，利用美日擔心及敵視心態，操作蔡英文做不到的棋手身分，一方面他積極充當美國遏制中國的馬前卒，另一方面他也綁定美日成為他掌握政權的堅實後盾，玩弄外力於股掌中。賴清德的兩岸與能源政策的變化性，注定暴衝成為他揮之不去的印記，事實的真相與後續的變化，不可預測與不可控制究竟是否會成為麻煩製造者還是機會創造者？敬請拭目以待。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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