台灣2024選戰如火如荼，選情撲朔迷離，引發國內外強烈關注。作為台灣在國際社會的最強後盾，美國一向對台灣大選上下其手。但台美關係再好，美國畢竟是外國，因此華府口頭上必須宣稱不干涉台灣選舉，更不會選邊站隊。但北京堅持兩岸同屬一中，台灣問題是中國內政，為什麼也宣示不介入台灣選舉呢？

首先，大陸對台灣選舉的影響力有限，介入可能出現反作用。儘管1979年美國就與中華民國斷交，但40多年來台美仍然保持了親密的準盟友關係，美國對台灣擁有全方位的影響力。歷次大選台灣的候選人都要競相取悅美國。兩岸之間就不一樣了，雖然兩岸恢復交流已有30多年，但兩岸關係陰晴不定，嚴格來講雙方依舊處於敵對狀態，大陸可以干預台灣選舉的手段委實不多，台灣對大陸的介入更是極端敏感，高度戒備。

20多年前，為阻止陳水扁上台，大陸領導人曾在選前3天高調對台灣人民喊話，結果事與願違。曾幾何時，對台「文攻武嚇」的大陸甚至被戲謔為民進黨的助選員。時至今日，食髓知味的民進黨還在不斷炒作「大陸介入台灣選舉」，以刺激台灣輿論對大陸的情緒。吃過暗虧的北京自然要把自己撇乾淨，以免授人口實。

其次，大陸介入台灣選舉的收益不大，沒有必要選邊站隊。台灣的政治生態決定了不可能產生令北京滿意的候選人。賴清德自不必說，大陸官方已經定性其為「台獨」分裂分子，當然是不希望他當選。柯文哲是一個左右橫跳的投機分子，其兩岸論述反覆無常，在大陸言必稱「兩岸一家親」，回到台灣卻說「親是嘴巴親而已，你喜歡聽什麼，我講什麼給你聽好了。」對大陸來說，柯文哲的不確定性太大。

至於侯友宜，表面上似乎是大陸最能接受的人選，實際上只是北京最不反感的人而已。侯友宜迄今為止的兩岸論述都非常保守，無論是所謂接受合乎《中華民國憲法》的「九二共識」，還是「不統、不獨、不武」，都是在炒冷飯。然而，現在早已不是馬英九那個年代，中共已經提出新時代解決台灣問題的總體方略，矢志實現統一，「只穩不進」的侯友宜和國民黨已經落伍。

從戰略上講，台灣選舉對大陸的重要性正在下降。相比2000年台灣首次政黨輪替投下的震撼彈，如今大陸社會早已習慣你方唱罷我登場的選舉政治。根據《新時代黨解決台灣問題的總體方略》，大陸的發展進步是決定兩岸關係走向的關鍵因素，兩岸關係的主導權正牢牢掌握在北京手中。大陸當然關注台灣選舉，但誰上誰下已經不是那麼關鍵了。

2020年蔡英文以史上最高票當選連任，大陸國台辦並沒有氣急敗壞，只是重申「台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的事實。無論台灣地區選舉結果如何，我們對台大政方針不會改變；無論台灣地區政局如何變化，兩岸關係和平發展仍是廣大台灣同胞的呼聲和民意。」也就是說，無論2024年1月13日誰笑到最後，大陸都會按照自己的方略，推進兩岸關係發展和中國的統一大業。