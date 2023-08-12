副總統賴清德代表中華民國前往邦交國巴拉圭，參加總統就職典禮。由於正值中美關係緊張的敏感時刻，賴副總統過境美國的行程備受矚目。北京在賴副總統出訪前夕宣布，將在東海進行軍演，而後續是否會加大對台灣的威脅力道，取決於過境美國期間的行程安排，是否有明顯的政治意涵，而北京對此次賴副總統安排與美方互動的反應，也很可能會是華府判斷未來如果由賴清德接任大位，究竟能不能維持美、中、台穩定的指標。簡單來說，雖然過境外交在美停留的時間不長，但對於賴副總統和民進黨的考驗卻不小。

曾經以務實台獨工作者自居的賴副總統，近年積極地試圖扭轉台獨形象，也成功讓不少華府決策圈人士認為，賴清德在兩岸問題上不會冒進，但華盛頓真正擔心的，其實不是賴清德本人是否會謹慎行事，而是北京當局，究竟能不能接受，從務實台獨路線，向中間靠攏之後的賴清德？

如果賴清德當選，代表的是讓北京認定未來跟台灣之間，已經再也沒有和平對談的機會，並以此作為強化對台武力威嚇的理由，造成亞太局勢的不穩定，導致美方必須投入更多資源來穩住台海，恐怕不是美方所樂見。因此，想讓美國對民進黨執政少一點疑慮，就必須靠賴清德以實際的行動，來表現自己有能力和手腕，讓美中雙方都願意勉強接受他。

本次過境美國，回應華府憂心的最好方法，就是接受美國行政單位低調的安排，展現自己絕對不會創造任何不必要的麻煩。

以目前拜登政府的回應來看，行政部門不只在賴清德訪美行程上，要求各單位低調處理，以不失尊嚴但也不讓北京感覺到挑釁的方式，處理賴副總統的過境行程，同時也觀察賴清德是否真的願意配合安排。如果賴副總統過境紐約和舊金山的期間，安排與共和黨的國會議員會面，拜登政府雖然無法干預國會議員的決定，但不顧行政單位希望低調過境的建議，安排與共和黨議員聯繫，恐怕只會令華府產生更多疑慮，懷疑賴清德未來是否真的願意配合美國的政策。

然而，倘若行程當中安排與民主黨的國會議員見面，恐怕會讓拜登政府的行政部門臉上無光，因為力求低調的行政部門，連同黨的國會議員都約束不了，實在太沒面子。

因為不希望美中關係持續陷入僵局，美國設定的條件就是全程保持低調，而賴清德副總統是不是保持低調，就能有效降低美方對務實台獨的疑慮還不得而知，但可以確定的是，華府跟北京必定會用放大鏡檢視過境的行程，觀察賴清德對於美、中、台三邊關係，是否有足夠的敏感度。

在野陣營的總統參選人到美國拜會，是為了促進雙方的理解。賴清德的過境外交，對於已經熟悉賴清德立場的美國來說，則可以視為一次以賴清德可能當選總統為假定的實戰兵推。賴副總統究竟想要利用過境美國與重要人士見面，凸顯跟美國的友好，試圖在國內的選民面前加分，還是想要透過低調過境，努力消除美國的懷疑，甚至試著降低北京對民進黨的敵意，就看在勝選和台灣安全之間，何者在他心中更重要一點了。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）