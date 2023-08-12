民進黨總統參選人賴清德稱「一中原則才會帶來戰爭」，這項違反常理的歪理提出後，獲得台灣民意基金會董事長游盈隆讚為「展現總統高度」，並連帶痛批國民黨主席朱立倫是患了嚴重失憶症，竟然忘記八二三炮戰及1996年台海飛彈危機，都是在國民黨主政時期發生。

八二三炮戰是國共兩黨在爭一個中國主導權時發生的最後一場內戰，就像兄弟鬩牆，打個你死我活；民進黨陳瑩與谷辣斯不也打得很凶，難不成主張台獨的黨就不會「姊妹鬩牆」？但鬩牆有個特點，就是床頭吵、床尾和，所以游盈隆說八二三炮戰，根本就是個失憶的鄰居在看兄弟鬩牆笑話時的自言自語。

1996年的台海飛彈危機，是台獨教父李登輝訪問美國康乃爾大學，讓中國大陸覺得一個中國的政策已經鬆動，所以這筆帳應該要算給台獨。此後台海出現的兵凶戰危，軍事上其實都是針對外來勢力，尤其是美國，而非針對台灣政府及老百姓。

針對外來勢力有個好處，因為美國是紙老虎，絕不會把他的面具在台海卸下。所有台海的劍拔弩張都是表演，這也是美國在失去中美軍事溝通渠道後，之所以顯得如此異常緊張的原因，因為就怕一旦擦槍走火，台灣這塊肥肉就要飛走；而民進黨有恃無恐喊台獨，其實也是摸清了底牌，知道中國大陸打的是老美，不是台灣這個壞兄弟。

賴清德與游盈隆一丘之貉，喊出一中帶來戰爭的謊言。然而，如果「反對一中」就有總統高度，那麼，這位總統參選人就不是「中華民國的總統參選人」，應該退選。因為，我國的總統選舉是依《中華民國憲法》舉行的選舉，《中華民國憲法》就是一中憲法，它保障了台海自八二三炮戰以來65年的和平。

台灣人民其實心知肚明，裴洛西去年來台，台灣老百姓的反應是租爆海釣船，而不是1996年的移民潮。民進黨也心知肚明，所以在島內、島外像個不懂事的孩子，就愛在大陸面前胡鬧，仗在大陸不會打自己的同胞。而大陸也心知肚明，台灣再怎麼鬧，只要把情敵老美趕跑，同志自然會開始思考兩岸的融合發展。

所以，大家其實都在合演一場大戲，對於如何在台海消滅美國的霸權主義，大家的底線雖然都是台灣不該發生戰爭，但在台海上可就不一定。這其中唯一的變數就在於賴清德，無論是他在總統選舉的過程中，抑或選後的言論若出現過激的台獨發言，甚至是走向台獨，中國大陸恐怕不易坐視蹲在苟營的「一丘之貉」，最終是否可能發動中國近代史上最後一場解放戰爭，值得所有人思考。關於這點，賴清德爾後務必慎言，千萬別被自以為的「展現總統高度」沖昏了頭。

（作者為中華民國防疫學會理事長）