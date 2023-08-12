為了台灣未來不缺電，產業得以低碳排或無碳排之能源生產，以能在世界各國通行無阻，日前已表態的3位總統參選人競相提出能源政策，針對再生能源、核能、化石類能源規畫階段性不同的配比。

缺電讓升斗小民感觸良多，不斷缺電更是怒火中燒；然絕大多數民眾並非產業經營者，實難以得知生產是否為低碳或無碳。又極端酷熱、嚴寒冷冬，民眾認為是老天爺神力所展現的自然現象，氣候變遷的說詞太遙遠。更高調的是站在國家立場，道德式的高呼台灣也是地球村一員，所以「應該」減碳。

實務上，短期內在國際未必有任何公約或舞台供台灣貢獻優等生的作為，因此，這些說詞除了自我安慰，實難以觸動普羅大眾的心。

因此較務實的作法是，清楚告知民眾使用不產生或產生相對少之溫室氣體（GHG）能源對民眾的影響。也就是伴隨GHG減少、對民眾實質有感的影響為何？在降低GHG當下，與民眾生活息息相關的共伴效益、輔助效益或附加效益為何？此概念「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）於2001年即已提出，歸納與人類關係密切的林林總總效益，涵蓋人體健康、死亡、能源安全、糧食安全、對各式生態系統影響與人類衝突等。

諸多國家或區域研究顯示，歐洲大陸如將二氧化碳降低至比1990年少7%，則可降低74%二氧化硫與64%懸浮微粒（PM10）等危害人體健康的空氣汙染物；瑞士亦曾評估柴油車改電動車，則每年所降低之細懸浮微粒（PM2.5）可減少3%之人口自然死亡。至於這些汙染物對人體健康、甚而死亡造成之影響，確實值得進一步評估，不可忽略。

而有具體評估研究指出，美國GHG於2030年排放若比2006年少10%，減少伴隨的PM2.5對人體健康的危害平均每噸約為8美元；美國2021年之GHG排放約56億噸，以降低5%計算，現時1年即可免除PM2.5對人體健康危害約25億美元。南韓亦評估如GHG於2020年降低5至15%，可避免PM10對人體健康危害平均每噸約7.15美元，以2021年約6.6億噸GHG排放平均降低10%計算，則1年可避免約4.7億美元健康危害。

各參選人或可挑戰過去評估的合理性，如僅提出民眾無感的方案，那就只是畫路徑、圈大餅的比賽。

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）