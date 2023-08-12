蔡政府的前瞻預算，挨轟以「縣市長黨籍」決定分配多寡，國發會主委龔明鑫回應，前瞻「人均獲配」的前3名是連江縣、台東縣、南投縣，都是藍營執政，所以沒有大小眼。這種詭辯若說得通，那麼，今年度地方政府總預算的「人均獲配」，南投縣每人平均為6.6萬，高雄市則僅6萬，所以結論是高雄最窮，請問經濟學博士龔明鑫，這樣對嗎？

高雄在前瞻計畫第3期取得1265億，占總額近4分之1；反觀北市為184億，比屏東縣222億、嘉義縣243億還少。同島不同命，當然是事實。然而，龔明鑫卻提出「人均獲配」概念，宣稱連江縣平均每人從前瞻預算分配到32.44萬、台東縣9.56萬、南投縣4.84萬，數字都比高雄的4.6萬多，所以預算分配沒有不公。但，這種說法不是傻，就是騙。

就以龔明鑫的邏輯來看今年度的地方政府總預算，連江縣總預算48億，人均34.3萬；台東縣243.9億，人均11.5萬；南投縣289億，人均6.6萬；反觀高雄1652.6億，人均不到6.1萬，還輸給南投縣。堂堂直轄市竟比偏鄉還窮酸，套句陳其邁的話，難道高雄人這麼不值？

問題是，這種算法說得通嗎？政府建設量能強弱，關鍵在於掌握總體資源的多寡，龔明鑫卻以錯誤因果關係推論，就如同政院最新公布的台灣勞工平均月薪資5.7萬，都存在「人均嚇死人、實拿笑死人」的誤謬。

從龔明鑫身上，彷彿看到房價正在降的賴清德、台灣不缺電的王美花、市場不缺蛋的陳吉仲，用專業玩弄數字，為求權位什麼死人骨頭都吐得出。

為官之道，無恥而已。相信龔明鑫經過這次沒有恥度的演出，官位更穩了；只是「一個台灣、兩個世界」的問題準備要更慘了。