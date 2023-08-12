大陸歌手刀郎推出新專輯《山歌寥哉》，在流行音樂圈掀起旋風，其中〈羅剎海市〉歌詞犀利辛辣，引起各種解讀，網路熱度持續攀升，迄今播放量已破百億，在台灣也引起很多討論，「羅剎海市現象」值得探究。

〈羅剎海市〉歌詞取材自清代蒲松齡的奇聞軼事小說《聊齋誌異》，是對傳統文化資源的妙用與創新。近年大陸文藝圈出現國潮現象，今年暑期檔動漫影片《長安三萬里》，以唐代詩人李白與高適的情誼為敘事主線，淋漓盡致地呈現了唐詩的古典審美意境，票房已突破14億元人民幣；神話史詩電影《封神第一部》上映後同樣好評如潮。這些作品皆從傳統文化汲取素材，不少觀眾從中產生共鳴。

大陸文藝圈的「國潮復興」體現了文化自信。一方面，更多創作者將目光投向傳統文化千年積累的寶庫，從中挖掘創作靈感。其中，國風音樂在大陸日漸風靡，從小眾走向大眾，成為「國潮復興」的代表。2022年《國風音樂內容生態報告》顯示，2020年至2021年，播放量過億的國風音樂有51首；國風歌曲播放量是2019年至2020年的兩倍多；播放量破百萬、千萬的作品數量呈上升趨勢。國風音樂的創作，往往引用古典詩詞作詞，吸收戲曲元素作曲，並融入民族樂器特色，呈現出濃郁的傳統文化氣息。創作者持續實踐古為今用的創作理念，結出愈來愈豐碩的果實。

國潮復興 發揚中華文化

大陸民眾對本土文化創新作品的認可度也愈來愈高。〈羅剎海市〉走紅後，蒲松齡也成為「網紅」，尚在修繕的蒲松齡故居、聊齋園，在粉絲的催促下「被迫」提前開放，吸引了各地遊客前往參觀。同樣，《長安三萬里》讓唐詩主題旅遊線路熱度上升，「跟著唐詩去旅行」成為今夏旅遊時尚，不少影迷前往西安大明宮、湖北黃鶴樓等歷史文化遺跡探訪，顯示出「國潮」作品對文旅消費的影響力。就此而言，大陸「國潮」作品的創作，與廣大受眾正在形成日益緊密的良性互動，在優秀「國潮」作品影響受眾審美的同時，受眾亦在激勵前者進行更有文化深度的創作。

「國潮復興」並非僅關注傳統文化，而是結合現代文化產出方式，對傳統素材進行創造性轉化。譬如刀郎的新專輯，整體上是對中西方音樂元素的融合創作。在曲調上〈羅剎海市〉糅合民歌、小調、搖滾等多重元素；在內容上脫胎於古典名著故事，又引入西方哲學觀察及創作者對社會的批判性思考。因此，〈羅剎海市〉既有文化底蘊，又能推陳出新，從而吸引多個層次面向的受眾，最終成為熱門金曲。「國潮復興」須兼容並包，將古今中外的成功經驗與審美思潮融為一體，方能不斷創造出擁有更多現代受眾的新作品。

兩岸同受中華文化滋養哺育，具有共同的文化基因，對「國潮」作品頗能產生共情。事實上，台灣在「國潮」創作領域擁有優秀的創作者，如方文山、周杰倫，他們合力填詞、作曲、演繹的國風曲目，當年風靡華語音樂界，至今仍被兩岸聽眾視為傳唱經典。近年，大陸國潮風颳到台灣，受到諸多台灣青年的喜愛。無論是《甄嬛傳》等歷史古裝劇，還是國風音樂、服飾、遊戲等，皆在兩岸之間架起了文化的橋梁。兩岸應透過交流與互相激勵，支持兩岸文化機構和青年藝術家共同創作，共同保護、傳承中華文化資產，讓「國潮復興」湧現出更多古典與現代兼具的作品，讓中華文化在世界舞台發揚光大。

文化盛世 台灣不能缺席

過去70餘年，台灣文化在中華文化基礎上，歷經一波波自我探索與創新，逐漸凝聚出當前多元、開放的特質，大陸改革開放經濟成長後，也歷經傳統文化與現代文明的衝撞與融合，如今進入創新階段，以大陸14億人口規模，25到34歲人口中50.4%受過高等教育的素質，很可能開創另一段漢唐文化盛世，這是千年難得的機遇，台灣不能缺席。