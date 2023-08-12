2020年蔡英文在民進黨全代會宣示，不會讓全面執政必定腐化的劇本成真。如今，看著NCC橫柴入灶，護送鏡電視奉旨設台，默許國家獨立機關，扮演黨政軍重操媒體的遮羞布，甚而淪為業者的漂白水，讓台灣從民主體制走向「英媒體制」，蔡總統口中的「全面執政必定腐化」劇本已然成真。

民主體制成英媒體制

立委陳椒華指控，NCC6月通過鏡電視負責人變更時提出附帶條件，要求鏡電視8大股東6年內禁止股票轉讓；但8大股東自始就是人頭，其中陳泰銘、陳致遠承認與葉國一、陳進財皆已賣股，並收到股款；祝文宇也表明是幫張姓媒體大亨代持股份。換言之，鏡電視有合乎規定嗎？面對這些問題，NCC當然一清二楚，卻巧妙透過「附加停止條件」將審查責任推給人頭股東，好讓自己有理由「依法不行政」。

只是，回顧去年9月陳椒華揭露的錄音檔顯示，針對鏡電視申照案，裴偉向股東保證，蔡英文親信洪耀福已向NCC主委陳耀祥說「這是總統旨意，誰來當行政院長都還是要過」。因此，司法學者出身的陳耀祥何以能把專業、尊嚴放兩邊，也不惜替鏡電視賣命。與業者之間，是否可能存有不當交涉，外界尚不得而知；但能肯定的是，蔡政府與媒體盤根錯節的政媒合一亂象，確實已是結構性問題。

2020年蔡政府贏得連任後，就此開始公開破壞當年民進黨揭櫫的「黨政軍退出媒體」價值。首先，是由文化部編列50億預算，要求公視籌設國際頻道協助政府宣傳，消息曝光輿論撻伐，被迫暫停委託。但攤開《公共電視法》開宗明義就寫著：「為維護國民表達自由及知之權利，特制定本法。」沒有任何條文寫到「為政府宣傳」是公視的責任，民進黨卻意圖挾行政力破壞公視獨立性，著實讓人目睹掌控媒體的野心。

同年，TVBS董事長變更案送NCC審查，先是遭延宕1年，最終又以董事會缺乏新聞專業為由，在法無明定的情況下，破天荒要求增設具新聞專業的自然人董事；甚至意有所指地說，「希望廣電業者遵守台灣的兩岸法令」，否則將保留廢止董監變更原處分的權利。公然展示「不聽話」的下場，擺明製造媒體間的寒蟬效應。

同樣在2020年，NCC以多次違規等理由駁回中天新聞台換照，直到今年5月遭台北高等行政法院宣判撤銷原處分，透過判決理由，國人才驚覺當初NCC是如何擅改標準、量身打造刑具，入罪中天予以撤照。儘管司法是遏止獨裁的最後一道防線，但NCC顯然無懼於此，提出上訴之餘，隔月又在爭議中對鏡電視開綠燈。

徹查鏡電視政治弊案

蔡政府對媒體設下的「重層嚇阻」，不僅讓新聞有趨於同化的跡象，政、媒上下交相賊更是如入無人之境。從三立海派進駐民進黨不分區立委，到總統府前發言人林鶴明出任三立子公司行銷長，徹底顛覆政、媒該有的一臂之遙，十指緊扣打造的利益共生體，已成重傷民主的魔鬼交易。

民主化的最後一哩路，就是獨立公正訊息的供給，媒體不該退化成國家機器的宣傳工具。因此，2010年馬政府欲修改《公視法》增加董事名額，由蔡英文擔任主席的民進黨就抨擊，黨政軍退出媒體是民進黨一貫立場，公視絕不能由新聞局接管。當時黨發言人、現任立法院副院長蔡其昌也說，台灣唯一有能力控制媒體的政黨只有國民黨。今昔對比，儼然已成諷刺的笑話。

逾越分際的政媒關係，破壞民主的「英媒體制」，讓社會充斥洗白政府的帶風向、蓄意抹黑的假新聞。NCC或許稱不上始作俑者，但絕對是頭號打手，蔡政府靠著這隻黑手，製造出劣跡斑斑的民主之恥。

當陳耀祥因鏡電視案被列為瀆職罪被告，連鏡電視前董座陳建平都指控這是一件臭不可聞的政治弊案，當年遭蔡英文發動輿論抹黑而痛苦不堪的賴清德，此刻難道不該表態若當選總統將對NCC進行除垢？如果連身為被害者都沒有勇氣如此宣示，現在就可斷言，他的當選，只會在台灣製造出另一個「德媒體制」。