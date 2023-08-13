8月6日，吹著古鎮弄堂裡的涼風，在浙江省寧波市寧海縣前童古鎮，台灣媳婦王瑾正為遠道而來的台生們製作一杯杯手沖咖啡。

「我們是一對『兩岸夫妻』，彼此都熱愛古鎮與咖啡文化，有著相同的興趣愛好。」王瑾的丈夫孫紹軒來自台灣台東，他們一起在前童古鎮內經營著一家咖啡館，並在當地打造了一個融合兩岸元素的人文民宿。

「聽了姐姐分享的創業故事後，對大陸的發展有了更深的瞭解。」台生鄭雅庭來自台灣南投，這是她第一次來大陸，「這裡的發展超乎我的想像，很多同胞在這裡創業，也收穫了滿滿的幸福。」

這是「登陸」台生與在浙台青「雙向奔赴」的剪影。

近日，台生到訪寧波鄞州區海峽兩岸青年就業創業基地。（中新社）

近日，第25屆甬台大學生夏令營在寧波舉行。來自台灣大學等台灣15所高校的數十位大學生走進「登陸」台青的創業之地，傾聽他們的創業故事，瞭解大陸創業的多元業態。

「他們的故事讓我對大陸的生活充滿了期待。」聽了多個在浙台青的創業故事，台生黃子芸表示，除了製造業之外，大陸的鄉村、縣城也蘊含著無限商機。

「這是我在大陸創業的第11年。」瞄準大陸甜品市場，從台灣基隆到寧波象山，「90後」台青陳思遠在象山石浦漁港古城開了一家台灣美食店，製作原汁原味的台灣甜品，並成為當地網紅店。

「看到他們很親切，也非常歡迎他們來大陸走走看看。」陳思遠表示，在大陸創業有無限可能，十分歡迎家鄉的朋友一起在大陸開拓事業的一片天。

「沒想到一個小鎮內蘊含著這麼大的創業空間。」來自台灣南投的鄭雅菱表示，通過這幾日的走訪，大陸創業的多元業態讓她大開眼界，也期許自己能有更多的機會多來大陸學習。

在象山縣青萊村，來自台灣南投的沈芳瑜創辦了露營基地。

「在一次在偶然的機會中發現了這麼好的地方，有山有海，也有淳樸的民風。」基於對大自然的熱愛，沈芳瑜希望把台灣的服務帶到這裡，讓遊客享受自然風光的同時，也能享受到台式服務，更能帶動當地鄉村振興。

露營、民宿、書店、漁船、海釣……走進青萊村，儼然一幅秀麗的鄉村畫卷，民居錯落有致，樹木挺立兩旁，柏油路穿村而過。

「這裡太美了，回去一定會和朋友們推薦這裡。」拿出手機記錄下這裡的美景，台生王藟表示，未來希望能家人一起「打卡」如此美麗的大陸。（林波/中新社記者）

（本文來源：中新網）