秦始皇姓嬴名政，嬴姓的遠祖是少昊。少昊是遠古時華夏部落聯盟的首領，貴為「三皇五帝」中「五帝」之首天皇伏羲之後，據稱少昊生於嬴水之濱（嬴水是今山東濟南市萊蕪區的嬴汶河），而得嬴姓；因少昊能繼承太昊伏羲氏的德行，故稱少昊或小昊。他曾以鳥作官名，並設有管理手工業和農業的官，主要活動於今山東省菏澤市一帶，擅於治水、農耕。

嬴姓部族早在殷商時期就是諸侯之一，頗受商朝重視。後因嬴氏部族的一部分人，參與了周滅商後，周武王封商紂王兒子武庚於殷地為王，武庚卻趁周武王死後，聯合周朝宗室「三監」反抗周公旦，是為史稱三監之亂（公元前1042～1039年），被周公東征平定。參與其事的嬴姓部眾，遭到周公姬旦的懲罰，迫使原居住於東方的嬴族西遷至今甘肅南部，淪為庶民。

周孝王（約公元前950～886年）時期，嬴族善養馬名造父的後代，因養馬有功被周王封為附庸。秦人此後世代為周王室養馬，並在戍邊對抗西戎。在那個時代，行動的重要動力來源是馬匹，馬匹是生物性的引擎，是古時騎兵及車輛的動力來源，故養馬的重要性或相當於今之車輛製造廠。公元前821年，秦莊公（公元前855～778年）擊敗西戎，被周宣王（約公元前862～782年）封為西陲大夫，賜以周先祖原來所居的犬丘之地。公元前770年，秦襄公派兵護送周平王東遷，因功被封為諸侯，又賜封周人發源之地岐山一帶。自此秦國正式成為周朝的諸侯國。

周平王還下令，秦人如果能趕走戎人，收復的土地就歸他們。秦穆公（前623年）時滅掉了西方戎族所建立的12個國家，開闢國土千餘里。秦國多位君王都死於討伐西戎之戰，秦人歷代與戎人常年交戰，也造就了秦人的能征善戰，非浪得虛名。秦孝公（公元前382～338年）時，任用商鞅進行變法，秦國國勢更與日俱盛。據2008年7月清華大學收藏「清華簡」的記載，秦人的祖先是居住於東方的華夏部族的一支，即前文所稱為今山東一帶。

考古發現早期秦文化具有東方色彩，與「清華簡」的研究成果可相互印證，故學術界主流思想，認為秦人來自東方而成於西方。而且秦景公大墓的發掘，也證明了秦人乃華夏族裔，其中一個編磬上銘文：「高陽有靈，四方以鼐」。帝顓頊號高陽，黃帝的孫子，這跟《史記》的記載是一致的。秦代統一全國，開展對外交通，北方和西方的鄰國往往稱中國人為「秦人」。秦的發音就是chin，外邦人順口叫成china，China就變成華夏中國的洋文名字了。秦國自稱夏子，把異族稱為真子。

公元前220年，統一以後的第二年。始皇巡隴西、北地等，目的在鞏固後方。旅行到寧夏西部、甘肅東部，經甘肅隴西後到達秦人祖先故地天水、禮縣，再沿祖先東進線路回寶雞、岐山、鳳翔等地後歸咸陽。現學術界多認為秦人的祖先是東夷族，看始皇帝陵墓就坐西面東，秦朝之統一天下，實為秦人東進故土發展的最終結果。公元前219年，時秦始皇40歲，正青壯年之時，開始向東方巡行。東方固為戰國時期六國之地，但在秦始皇的心目中，或何嘗不是700多年前東夷族的故地呢。

天下初定，秦始皇的第一次東方巡行不會是觀光之旅，雖說是巡弋海上，但走陸路的機會可能不少，常有「逢大風」、遇「水波惡」、甚至「風雨暴至，休於樹下」等記載。始皇帝首次回到嬴姓故土，當然要登峰山、泰山封禪，勒石刻碑歌頌功德。秦始皇去了山東半島的蓬萊、煙台，威海、成山角等地，據說他在那裡看到了海市蜃樓；然後折向琅琊山，那齊國和吳國曾在那海面作舟師大戰之處。而後沿東海到今江蘇的連雲港，登岸後赴徐州，又南下安徽，渡淮河，到河南，湖南長沙等地，渡洞庭湖，由湖北入陝西武關返回咸陽。沿途那些是陸路、海路、或水路，未見詳細記載，但始皇帝一定坐過海上舟師的旗艦，經歷過海上的巡弋，應為必然的事。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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