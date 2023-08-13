國民黨總統參選人侯友宜於本月9日推出關於能源政策的競選主張與期程規劃，再次掀起廣泛討論。發展綠電為蔡英文政府執政7年以來的重點政策之一。2024總統大選已經開跑，綠能發展的昔與今，值得加以理性檢視、檢討，做為台灣未來能源政策是否須加以調整或再次轉換的依據。

首先須加以區辨的是「再生能源（Renewable energy）」與「綠能（Green energy）」這個兩個概念，雖然看似相似但實不相同。在聯合國永續能源的定義當中，再生能源是可自然生成且補充速度高於其消耗速度的能源，例如太陽能、風力、生質能、地熱、水力等；而綠能並不在意該能源是不是自然生成，但凡成為電力的過程中碳排放很低的，都可稱為綠電或綠能，因此範疇比再生能源更廣。

歐盟於2021年3月以「分析結果沒有發現任何科學證據能證明，核能比其他電力生產技術對人類健康或環境造成較大危害」為由，宣告核能屬於綠能。隔年7月6日歐洲議會更表決通過將天然氣與核能列為綠色能源，納入歐盟在 2020 推出的「永續活動分類標準（EU taxonomy for sustainable activities）」之內。

由此可知，水力、太陽能、地熱或風力發電等同時具備再生能源與綠能的性質，而核能發電雖非再生能源，但因過程中並無碳排放，因此也能算是綠能。然而，在2022年歐洲議會表決通過將核能列為綠色能源後，蔡英文政府仍然執拗地將「核能」排除於「綠能」之外。

舉例來說，蔡英文總統於今年5月20日主持「執政七年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會，於致詞時表示：「七年前，台灣的綠能建設才剛起步，但就在去年，再生能源全年度的發電量首度超越了核電」云云，便讓人一頭霧水，例如核一廠是1970年代十大建設的產物，何來台灣自2023年才剛起步綠能之說？

傾全國之力發展7年的能源政策，如果連最基本的定義都無法與時俱進、因應世界潮流地掌握清楚，恐非百姓之福；代表國家的總統，不精準的對外發言，讓世界看到的，也頂多是「難得糊塗」的優雅東方傳統。

進一步揭開綠能發電進度嚴重落後的面紗，在經濟部能源局「能源統計專區」網頁中所下載的「發電概況」檔案中顯示，2016年蔡英文上任時，各類能源占總體發電量的配比結構約略為：核能12％、再生能源4.8％、燃煤45.9％、天然氣31.5％及其他能源5.7％。

同樣於經濟部能源局「能源統計專區」網頁中所下載的「3-01電力供需概況_Electricity Overview」顯示，以今年1至6月份為統計基礎，前開各類能源占總體發電量的配比結構為：抽蓄水力1.1%、火力83.4%、核能6.9%、再生能源8.6%。於是便讓人產生簡單的數學疑惑：

2016年就任時，再生能源占總體發電量的配比為4.8%、

2023年6月止，再生能源占總體發電量的配比為9.7%（1.1+8.6=9.7）。

執政7年，再生能源僅成長了4.9%，占比來到9.7%，目前距離蔡總統數次宣示的「2025年，綠電的比例會達到20%」，還有10.3%的巨大差距，剩不到2年，有可能達到10.3%的成長期望嗎？

據經濟部能源局統計，2022年度的再生能源當中，太陽光電占比為44.8%，亦即，太陽光電是台灣地區發展再生能源的主力。筆者曾親自參與太陽光電案場的開發工作，因而知悉，與加緊建置太陽光電案場以提升太陽光電的供電量相比，更為嚴峻的客觀困境是「饋線（feeder line）嚴重不足」。

何謂饋線？簡單的說，是太陽電廠發電後，由鄰近電線桿將電力輸送至變電箱，進而與台電的網絡併聯，加入供電系統的線路。變電箱有一定電量上限，假使我們打算在某條路的住宅屋頂設置太陽能，就需要查詢從該處住宅、電桿至變電箱之間是否有足夠的電力空間？若空間足夠，即是有餽線，設置後就能夠將電力售與台電；若空間不足，即無餽線，縱然設置太陽電廠，仍舊無法售電」。

過去太陽光電並非能源政策重點，加上早年台電在布建電力網路時，往往僅以用戶負載需求為考量，哪邊有用戶，饋線就拉到哪裡。在偏遠或人口較少的地區，因電力需求原本就較少，因此饋線也較為缺乏。導致現今在進行光電案場的開發工作時，最常遇到的困難就是沒有饋線。

在郊區、人口稀少的地區如此，在北迴歸線經過的雲嘉南地區，或較少下雨或日照強烈的的台南沿海及屏東等地，亦是如此。發出來的電無法送出去與台電的饋線併網提供使用，該處太陽光電案場要嘛擱置，排隊等待台電逐漸改善周邊的饋線，要嘛自費建置但又導致建置太陽光電案場的成本攀高。

查詢台電「配電級再生能源可併容量查詢系統」，從查詢系統上顯示的圖例來看，台灣中南部至屏東地區，扣除沿線都市區域，其他地區紅通通的一片，表徵饋線幾乎為0。台灣最有發展太陽光發電潛力的幾個縣市，電力輸送的基礎工程根本匱乏…。

也難怪再生能源搞了7年多，卻還有10.3%的巨大差距！剩下不到2年真的有辦法達成嗎？還是到時候偷偷地將核能，這個徘徊於綠能大門外的陌生人，「重新納入」綠能，搖身一變便可普天同慶的宣布有為政府達成了既定的政策目標…。

7年前，政府規劃再生能源於總體電力供應的占比，喊出「2025非核家園、2025綠能20%」的政策口號，至今卻連饋線的基礎工程都仍不足，讓人不禁質疑，這種國家能源政策的轉向，是否過於戲謔？難道真的驗證了「2024之後不關她的事」的那句話…。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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