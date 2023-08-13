中國的貪官，贓款讓家人子女或親戚代收，是常見的手法。過去10年，打貪反腐，雷厲風行，把許許多多這樣的貪官都抓起來了，下獄坐牢，贓款沒收。

美國的呢？可能有人會說，在這個問題上，民主黨輸給了共產黨。

拜登家族涉嫌高達數千萬美元的贓款，據情報資料、國稅局官員舉報，以及國會向銀行調卷，係通過設立了20幾家公司層層疊疊、雲裡霧裡，海外匯款，來自烏克蘭、羅馬尼亞和中國等等，東轉西轉，據國會調查指稱，也是同樣手法，涉嫌匯入家族成員包括未成年孫輩開賬戶代收。

國會數個委員會主席抱怨，司法部一路包庇拜登家族，能拖就拖，就是一直調查不出結果。民主黨控制下的媒體，把第四權抛下不管，也對這些調查充耳不聞，絲毫沒有瞭解的興趣。

今天，司法部承受不住國會的壓力，突然指派一個特別檢察官要擴大調查韓特拜登等。可滑稽的事，這個特別檢察官大衛韋斯正是在不久前向法官提交開脫韓特、從輕發落的同一位檢察官，結果條件當時被法官峻拒，全國也看破了手腳。

這樣的一位檢察官，恐怕是完全不能取得人民信任的，但是司法部不管，照派，現在讓他做特別檢察官，權限更大了。

當然，保守派媒體便完全不能接受司法部這樣搞，立刻紛紛指控該檢察官根本就是 fox in the henhouse，一個監守自盜的狐狸。是這樣嗎？事情如何發展？再耐心等等。

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