就在選戰打得火熱之際，國民黨最近災難頻傳。先是有人喊退黨，這兩天竟還有國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌喊出要「下架國民黨」。徐某事後說，那是口誤，但天下所有的失言，都是言由心生的結果。針對這種災難，國民黨及包括侯友宜的反應，竟然只有5個字，叫「理解與尊重」。這是什麼話？難不成，所謂理解就是理所當然，所謂尊重，就是理應如此？

令人納悶的是，侯友宜們真正知道所以退黨，所以要下架的根本原因嗎？其次，既言尊重，又將如何安定、安撫內部早已浮動的人心？又將如何說服那些仍然忠心耿耿的黨魂。再者，這種狀況，不要說在中國大陸，甚且在民進黨內部都不可能發生，全天下大概也只有國民黨才能如此大度到幾近愚蠢。建議侯友宜們今後改個說詞，例如「天要下雨，娘要嫁人」。

吾人又必須看到，那些人所以要退黨，所以喊下架，唯一的原因，就是欠阿銘一個「人情」。這就更令人匪夷所思，這幾個喊著要退黨或要將國民黨下架的議長、前縣長們，哪個不是當年依附在國民黨身上，才得以吃香喝辣、功成名就，難道都不欠國民黨一份天大的人情？即使阿銘對你們恩同再造，就可以像白眼狼那樣，說翻臉就翻臉，而且比翻書還要快嗎？

明末清初的文學家周櫟園有一篇小品，大意是說：山中大火，鸚鵡遙見，就浸濕一對翅膀，前去救火。山神看到了，就對它說，火勢這樣兇猛，你這點水管用嗎？鸚鵡這樣回答：「嘗僑居是山，不忍見耳。」（意思是說，我曾在山中居住，不忍見到被大火焚毀）。

「嘗僑居是山，不忍見耳」這句話應該是今天憂國憂時人士的心聲。現在國民黨前門失火，它的一些黨員竟然是「落井下石」及「提油救火」。人而不如鸚鵡，竟還要對那些忘恩負義之徒給予「尊重和理解」，這究竟是甚麼道理？其不為天下笑亦難矣！